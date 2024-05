Πάνω από 300 ώρες περνάει παρέα με το Netflix κάθε συνδρομητής

Θυμάστε την εποχή που το Netflix κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό τα νούμερα τηλεθέασης των ταινιών και των σειρών του; Ηταν τότε που ξέραμε ότι οι πάντες έχουν κολλήσει, για παράδειγμα, με το «Stranger Things» ή το «Παιχνίδι του καλαμαριού», όμως όλος εκείνος ο παγκόσμιος πυρετός δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί από νούμερα. Αυτά μέχρι πριν από ένα εξάμηνο, περίπου, οπότε και η δημοφιλέστερη διαδικτυακή πλατφόρμα αποφάσισε να δημοσιεύσει για πρώτη φορά αναλυτικά στοιχεία για όσα το παγκόσμιο κοινό της παρακολούθησε μέσα στο πρώτο μισό του 2023. Η συγκεκριμένη απόφαση ίσως εδράζεται από μια γενικότερη πολιτική εξωστρέφειας του Netflix ή απλώς στη σιγουριά ότι ο ανταγωνισμός βρίσκεται πια… χιλιόμετρα πίσω.

Οπως και να έχει, η πλατφόρμα συνεχίζει τώρα στο ίδιο μονοπάτι, δημοσιεύοντας τα στοιχεία του δευτέρου εξαμήνου του 2023, εμπλουτισμένα μάλιστα από αυτό που αποκαλούν «πραγματικές θεάσεις», νούμερο που υπολογίζεται από το κλάσμα των συνολικών ωρών θέασης προς τη διάρκεια του κάθε προγράμματος. Κάπως έτσι η πιο δημοφιλής ταινία –αλλά και συνολικά πρόγραμμα– του Netflix για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2023 ήταν το «Leave the World Behind» φτάνοντας τα 121 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε κάτι περισσότερο από τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία της στα τέλη του έτους. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν αυτές μεταφράζονταν σε κινηματογραφικά εισιτήρια, θα μιλούσαμε για μία από τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών. Ακόμη και για τα δεδομένα του Netflix, το δυστοπικό φιλμ του Σαμ Εσμαϊλ με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Μαχερσάλα Αλι και Ιθαν Χοκ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν η πέμπτη πιο επιτυχημένη ταινία που έχει κυκλοφορήσει εκεί.

Και αν τα βαριά ονόματα του παραπάνω τίτλου συντέλεσαν σίγουρα στην κορυφαία επίδοση, χρειάστηκε μόνο εκείνο της Γκαλ Γκαντότ για να «κουβαλήσει» το (πιο μέτριο ομολογουμένως) «Heart of Stone» στη δεύτερη θέση με 110 εκατ. θεάσεις. Τρίτο, με 96 εκατ., ήρθε το «Λίο» του Ανταμ Σάντλερ, το οποίο παράλληλα αποτελεί και την πιο προβεβλημένη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της πλατφόρμας.

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι, ενώ στη συνείδηση πολλών το Netflix είναι ταυτισμένο με τις σειρές και το binge-watching (συνεχόμενη θέαση των επεισοδίων), είναι πια οι ταινίες του που σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις. Το «One Piece», η εξαιρετική μεταφορά του θρυλικού ιαπωνικού anime, ήταν το δημοφιλέστερο σίριαλ με 72 εκατ. θεάσεις, ακολουθούμενο από την έκπληξη του «Who is Erin Carter?» (50,1 εκατ.) και τον τρίτο κύκλο του γαλλικού «Λουπέν» (49,7 εκατ.). Φυσικά, όλα αυτά τα ορίτζιναλ προγράμματα της πλατφόρμας έρχονται πολύ πίσω από το… αγορασμένο «Suits», οι εννέα κύκλοι του οποίου εξακολουθούν να παρακολουθούνται με μανία, φτάνοντας τα 144 εκατ. θεάσεις το ίδιο διάστημα.

Τον δικό τους ρόλο, τέλος, παίζουν και κάποιες άλλες διαχρονικές επιτυχίες: τα «Wednesday», «Red Notice» και «Squid Game», τα τρία δημοφιλέστερα προγράμματα στην ιστορία της πλατφόρμας, συγκέντρωσαν συνολικά 185 εκατ. θεάσεις μέσα σε ολόκληρο το 2023. Ολα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε στο ιλιγγιώδες νούμερο των 90 δισεκατομμυρίων ωρών(!) που παρακολουθήσαμε Netflix μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο – με μια γρήγορη μαθηματική πράξη, αντιστοιχούν σε περίπου 334 ώρες ή περίπου δύο εβδομάδες για κάθε έναν από τους 269 εκατομμύρια συνδρομητές της πλατφόρμας.