Home Cinema: Τέσσερις θρύλοι εν δράσει, λίγο πριν το οριστικό φινάλε

Let it Be ★★★½

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (1970/2024)

Σκηνοθεσία: Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ

Εμφανίζονται: Πολ Μακάρτνεϊ, Τζον Λένον

Το περίφημο ντοκιμαντέρ του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, που καταγράφει τη διαδικασία δημιουργίας του τελευταίου άλμπουμ των Beatles, επανακυκλοφορεί σε ριζικά επεξεργασμένη εκδοχή στην πλατφόρμα του Disney+. Η ταινία ξεκινά μάλιστα με μια συνομιλία του Αμερικανού κινηματογραφιστή με τον Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δημιούργησε την υπέροχη μίνι σειρά «The Beatles: Get Back», ενσωματώνοντας μέρος και από το έργο του Λίντσεϊ-Χογκ. Το τελευταίο παρουσιάζεται εδώ με άψογο ήχο και εικόνα, βάζοντάς μας μέσα στο στούντιο ηχογράφησης της Apple, παρέα με τους «Fab 4».

Είναι πραγματικά συναρπαστικό να παρακολουθείς αυτούς τους μύθους εν δράσει, στην κορύφωση των δημιουργικών τους δυνάμεων. Τον τρόπο με τον οποίο ο Μακάρτνεϊ ηγείται της ομάδας, παίζοντας πιάνο και τραγουδώντας. Με τον φίλο του, Λένον, συνεννοούνται μόνο με τα μάτια, αν κι εκείνος ρίχνει συνεχώς κλεφτές ματιές στην (πανταχού παρούσα) Γιόκο Ονο. Ο Ρίνγκο Σταρ είναι, κλασικά, ο πιο ενθουσιώδης και συγκαταβατικός από όλους, ενώ ο αινιγματικός Τζορτζ Χάρισον μοιάζει ήδη να έχει αποστασιοποιηθεί πνευματικά από το γκρουπ. Παρ’ όλα αυτά, η ερμηνεία στο δικό του «I, Me, Mine» φέρνει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φιλμ, προτού οι τέσσερίς τους κατευθυνθούν προς την ταράτσα, για τη μυθική αυθόρμητη συναυλία που έληξε με παρέμβαση της αστυνομίας.

Η Βίκι Κριπς είναι η νεαρή σεναριογράφος Κρις στην ταινία «Το νησί του Μπέργκμαν».

Το νησί του Μπέργκμαν ★★★

ΔΡΑΜΑ (2021), 108΄

Σκηνοθεσία: Μία Χάνσεν-Λοβ

Ερμηνείες: Τιμ Ροθ, Βίκι Κριπς

Από την πλατφόρμα του Ertflix επιλέγουμε ένα φιλμ που μας ταξιδεύει στο θρυλικό Φόρε, το νησί όπου ο Ινγκμαρ Μπέργκμαν έζησε επί πολλά χρόνια και γύρισε μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες του. Ο διάσημος σκηνοθέτης Τόνι (Τιμ Ροθ) και η ανερχόμενη σεναριογράφος σύντροφός του Κρις (Βίκι Κριπς) φτάνουν στο νησί του Μπέργκμαν, αναζητώντας έμπνευση για τις επόμενες δουλειές τους. Τις πρώτες ειδυλλιακές ημέρες, ωστόσο, διαδέχεται μια παράξενη μελαγχολία-ανησυχία, την οποία μοιάζει να εκπέμπει ο ίδιος ο φορτισμένος κινηματογραφικά τόπος.

Ανατομία της ζωής και των ισορροπιών ενός ζευγαριού, αλλά και ωδή στο σινεμά του Μπέργκμαν –και όχι μόνο– το φιλμ της Μια Χάνσεν-Λοβ μπορεί να χωριστεί σε δύο ευδιάκριτα μέρη: το πρώτο, όπου παρακολουθούμε τους δύο καλλιτέχνες, τον κουλ και αρκετά σίγουρο για τον εαυτό του Τόνι και την κάπως ανασφαλή, γεμάτη αυθορμητισμό Κρις. Και από την άλλη το δεύτερο, το οποίο εγκιβωτίζει ουσιαστικά τη φαντασία της Κρις, καθώς εκείνη αφηγείται την ιστορία ενός άλλου, νεαρού ζευγαριού, που πρωταγωνιστεί στο υπό δημιουργία σενάριό της.