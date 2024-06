Η μυθική ροκ συμμορία στην Αθήνα

Δύο εμβληματικοί δίσκοι των Ramones υπογεγραμμένοι από όλα τα μέλη, για λογαριασμό του Σπύρου Τρούσα, που ήταν ένας εκ των διοργανωτών των εμφανίσεών τους στην Αθήνα. Επάνω το «Rocket to Russia» του 1977. Μέσα στο κείμενο, το «End of the Century» του 1980, σε παραγωγή Φιλ Σπέκτορ. [ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ]