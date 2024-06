Οι ταινίες που περιμένουμε στα θερινά σινεμά

Το περυσινό κινηματογραφικό καλοκαίρι ήταν ως γνωστόν καυτό. Με εξαίρεση τον Ιούνιο, όπου ο άστατος καιρός δεν βοήθησε την προσέλευση στα θερινά σινεμά, η σεζόν ολοκληρώθηκε με εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως λόγω του (παγκόσμιου) φαινομένου «Barbenhaimer». Οι δύο ταινίες («Μπάρμπι» και «Οπενχάιμερ») έκοψαν μαζί σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας έπειτα από καιρό την εμπορική ισχύ των καλοκαιρινών μπλοκμπάστερ. Μπορεί τέτοια να μην προβλέπονται ακριβώς για φέτος –προς το παρόν και η προσέλευση στα σινεμά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τις «Ιστορίες καλοσύνης» του Γιώργου Λάνθιμου– ωστόσο υπάρχουν αρκετές ταινίες που κάνουν διανομείς και αιθουσάρχες να αισιοδοξούν ότι το τελικό «ταμείο» θα κινηθεί σε παρόμοια με τα περυσινά επίπεδα.

Η αρχή μάλιστα φιλοδοξούν να γίνει από αυτή την εβδομάδα, οπότε και φτάνει στις αίθουσες το «Τα μυαλά που κουβαλάς 2», σίκουελ της εξαιρετικής –και εξαιρετικά επιτυχημένης– ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar. Τις νεότερες ηλικίες, οι οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν το πιο σταθερό κοινό των κινηματογράφων ανεξαρτήτως εποχής, αναμένεται να τραβήξει και το «Εγώ, ο Απαισιότατος 4», ένα ακόμα σίκουελ που θα φτάσει στις αίθουσες στις 15/8.

Επειτα είναι φυσικά οι ταινίες που μοιάζουν «φτιαγμένες» για τα θερινά σινεμά. Στο «Wicked Little Lies» (27/6) η Ολίβια Κόλμαν συναντά την Τζέσι Μπάκλεϊ, για μια κωμωδία μυστηρίου που υπόσχεται μπόλικο βρετανικό χιούμορ· το «Hit Man» (4/7) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θεωρείται ήδη η ευχάριστη έκπληξη του καλοκαιριού, με έναν απολαυστικό Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο· προφανώς το μενού περιλαμβάνει και ρομαντική κομεντί και μάλιστα αστεράτη, με τη Σκάρλετ Γιόχανσον να συναντά τον Τσάνινγκ Τέιτουμ στο «Fly me to the moon» (16/7). Παραπονούμενοι όμως αυτό το καλοκαίρι δεν θα μείνουν και οι λάτρεις της δράσης, των πλούσιων ειδικών εφέ και της επιστημονικής φαντασίας. Το πρίκουελ της δημοφιλούς σειράς ταινιών «Ενα ήσυχο μέρος» του Τζον Κραζίνσκι έρχεται σύντομα (27/6), ταυτόχρονα με το καουμπόικο έπος «Horizon: An American Saga» του Κέβιν Κόστνερ αλλά και τους πολυαναμενόμενους «Μηχανόβιους» του Τζεφ Νίκολς, με τους Οστιν Μπάτλερ, Τζόντι Κόμερ και Τομ Χάρντι.

Επειτα από αρκετές μέτριες εισπρακτικά –και καλλιτεχνικά– παραγωγές, οι υπερήρωες της Marvel επιστρέφουν επίσης αυτό το καλοκαίρι. Οι ήδη αναγνωρίσιμοι και αγαπητοί στο κοινό «Deadpool» (Ράιαν Ρέινολντς) και «Wolverine» (Χιου Τζάκμαν) ενώνουν τις δυνάμεις τους (25/7), προκειμένου να ζεσταθεί η μηχανή του ποπ κορν και τα ταμεία της Ντίσνεϊ. Αύρα υπερηρώων, αν και «πειραγμένων», έχουν και οι πρωταγωνιστές του «Borderlands» (22/8) του Ιλάι Ροθ, μεταφέροντας στην οθόνη το δημοφιλές ομώνυμο βιντεογκέιμ. Το τέλος του καλοκαιριού θα έρθει με… Alien. Ο Νοτιοαμερικανός Φέντε Αλβαρεζ υπόσχεται να γυρίσει το θρυλικό franchise πίσω στις ρίζες του με το «Αlien: Romulus» (29/8).

Οπως κάθε καλοκαίρι βέβαια, από τις καλύτερες επιλογές για θερινό αποτελούν οι επανεκδόσεις κλασικών ταινιών του παρελθόντος. Ειδικά φέτος θα έχουμε ανάμεσά τους και τρεις επετειακές κυκλοφορίες έργων του Αλφρεντ Χίτσκοκ («Σιωπηλός μάρτυρας», «Ο δεσμώτης του ιλίγγου», «Η θηλιά») σε ολοκαίνουριες 4Κ κόπιες.