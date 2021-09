Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης

Αντλώντας έμπνευση από την αφρικανική ήπειρο και εστιάζοντας στις προσπάθειες των ανθρώπων να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μέλλον, ο χορογράφος Σερζ Εμέ Κουλιμπαλί παρουσιάζει σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το νέο έργο του, «Wakatt». Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 260.

Τριακόσιες αρχαιότητες που αποτυπώνουν τις πτυχές του «κάλλους» στην καθημερινότητα και στη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας περιλαμβάνει η έκθεση «Κάλλος. Η υπέρτατη ομορφιά» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε επιμέλεια του καθηγητή Νικόλαου Σταμπολίδη και του δρος Ιωάννη Φάππα. Από τις 10 π.μ., Νεοφύτου Δούκα 4.

Οι Tiger Lillies παρουσιάζουν στο Ηρώδειο τη μουσική παράσταση «The Crack of Doom and other quarantine tales», με τραγούδια από τον νέο τους δίσκο «Lemonaki» και παλιότερο υλικό από την τριαντάχρονη πορεία τους. Στις 9 μ.μ., Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ορνέλα Βόρπσι με θέμα την πατριαρχική κοινωνική δομή της Αλβανίας, η παράσταση «Η χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» ανεβαίνει στο Θέατρο Σταθμός, σε σκηνοθεσία Ενκε Φεζολάρι. Πρωταγωνιστεί η Αμαλία Αρσένη. Στις 8.30 μ.μ., Βίκτωρος Ουγκώ 55.

Ο Τζεφ Μααράουι και η Danai Nilsen ανεβαίνουν στην Ταράτσα του Gazarte για μια συναυλία με κομμάτια από παλιότερες, πρόσφατες και επικείμενες δισκογραφικές τους δουλειές. Στις 9 μ.μ., Βουτάδων 34.

Ο Νταβίντ Βαντερμέλεν και ο Ντανιέλ Καζανάβ, συν-συγγραφείς και σχεδιαστές του «Sapiens, μια εικονογραφημένη ιστορία» (εκδ. Αλεξάνδρεια) του Γιουβάλ Νόα Χαράρι, υπογράφουν αντίτυπα του βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης. Στις 6 μ.μ., Φωκίωνος Νέγρη 68.