Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη, η παράσταση «Αιολική Γη» ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παίζουν οι Αλίκη Αλεξανδράκη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κλεοπάτρα Μάρκου, Μάξιμος Μουμούρης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη κ.ά. Στις 8.30 μ.μ., Πανεπιστημίου 48.

Ζωγραφικά έργα και γλυπτά, εμπνευσμένα από αρχιτεκτονικές δημιουργίες και από τη διαλογική τους σχέση με τις εικαστικές τέχνες, περιλαμβάνει η έκθεση της Αννας Αμπαριώτου «The Unknown Soul Of An Architectural Mind And My Follies» που φιλοξενείται στην γκαλερί Genesis. Από τις 12, Χάρητος 35.

Ο «Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου» του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και θεατρική διασκευή του Θανάση Τριαρίδη, παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία. Παίζουν οι Γιώργος Χριστοδούλου, Δημήτρης Ημελλος, Βίκυ Κατσίκα, Λεωνή Ξεροβάσιλα, Χρήστος Μαλάκης κ.ά. Στις 8.30 μ.μ., Τρικόρφων 3-5.

Για το βιβλίο της Ζερμέν Γκριρ «Η γυναίκα ευνούχος» θα μιλήσουν οι συγγραφείς Κώστας Κατσουλάρης και Σώτη Τριανταφύλλου, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου της σειράς διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Στις 6 μ.μ., Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν.

Η γκαλερί Alma εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Μιχάλη Κιούση, με τίτλο «Visions Croiseés» και με έργα που δίνουν έμφαση στα έντονα χρώματα, τις ξεκάθαρες φόρμες και τη χειρονομιακή δυναμική. Από τις 4 μ.μ., Υψηλάντου 24.

Το έργο «Ολο σπίτι, κρεβάτι κι εκκλησία» των Φράνκα Ράμε και Ντάριο Φο ανεβαίνει στο Θέατρο Δρόμος, σε σκηνοθεσία του Εμμανουήλ Γ. Μαύρου. Παίζουν οι Ηρα Δαμίγου, Στυλιανή Κλείδωνα και Ελένη Φαλατάκη. Στις 9.15 μ.μ., Αγ. Μελετίου 25.