Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης (07/12)

Η Κορίνα Λεγάκη και ο Δημήτρης Κόψης εμφανίζονται απόψε στον Σταυρό του Νότου Plus. Ερμηνεύουν εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο σε μια παράσταση που τα συναισθήματα εναλλάσσονται με κινηματογραφικούς ρυθμούς. Στις 9 μ.μ., Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος.

Η ατομική έκθεση «The Drawing Project – Works on Paper – Complete Series» (φωτ.) του ζωγράφου Νίκου Κυριακόπουλου εγκαινιάζεται απόψε στον χώρο «16 Φωκίωνος Νέγρη». Τα περίπου 400 έργα παρουσιάζονται υπό τη μορφή μιας εγκατάστασης που προσομοιάζει σε ένα γιγάντιο τετράδιο σχεδίων. Από τις 6-9 μ.μ., Φωκίωνος Νέγρη 16, Αθήνα.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις του με τα μουσικά σύνολα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε συνεργασία με τη Βυζαντινή και Παραδοσιακή Κατεύθυνση του Τμήματος για μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στο Μέγαρο» θα ερμηνεύσουν μουσική από όλο τον κόσμο. Στις 9 μ.μ., Αίθουσα Φίλων Μουσικής (κτίριο Μ1), 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, το State of Concept υποδέχεται τον Jeremiah Day για ένα εργαστήριο και περφόρμανς με τίτλο «The Occupation of New Dance Legacies». Σήμερα, το Spiti Yoga φιλοξενεί το εργαστήριο Getting Moving, Talking, Making όπου θα εισαχθούν κάποιες στρατηγικές που προέρχονται από τον Νέο Χορό. Κατόπιν εγγραφής στο [email protected], περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Από τις 12-3 μ.μ., Spiti Yoga, Λεωχάρους 6, Αθήνα.

Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, το Εργαστήριο Προπυλαίων 8 παρουσιάζει μια ομαδική έκθεση ζωγραφικής στο café του Νομισματικού Μουσείου. Τα έργα εκφράζουν κοινωνικούς προβληματισμούς. Από τις 9 π.μ. μέχρι τις 11 μ.μ., Πανεπιστημίου 12, Αθήνα.