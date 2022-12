Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης (20/12)

Μετά το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το αφιέρωμα «Αγγελόπουλος για πάντα», η έκθεση «Αναπαράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, Reenactment, Reconstitution» έρχεται στην Αθήνα. Την έκθεση φιλοξενεί το The Project Gallery. Επιμέλεια έκθεσης: Ορέστης Ανδρεαδάκης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 7 μ.μ., Νορμανού 3, Μοναστηράκι.

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει τα Χριστούγεννα με ένα πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το This is Athens. Το πάρτι ξεκινάει σήμερα στις 11 π.μ. με το Σύνολο Μουσικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ρεπερτόριο με όλα τα μουσικά είδη. Στις 2 μ.μ., θα εμφανιστεί η Lou is με την πενταμελή μπάντα της και τραγούδια από τη διεθνή ποπ σκηνή, και στις 6 μ.μ. οι Enorasis. Πλατεία Συντάγματος.

Μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης βιβλίων για παιδιά. Σήμερα, θα διαβαστεί το βιβλίο «Εγώ το ξωτικό» της Μαριβίτας Γραμματικάκη (εκδόσεις Καλέντη), που απευθύνεται σε παιδιά ηλικιών από 7 έως 9 ετών. Στις 5 μ.μ., είσοδος ελεύθερη. Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Ελληνοαμερικανική Ενωση εγκαινιάζει τη σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Κορυφαίοι σκηνοθέτες – σπουδαίες αμερικανικές ταινίες». Η πρώτη είναι αφιερωμένη στον Γούντι Αλεν (φωτ.). Για τον δημοφιλή σκηνοθέτη και το έργο του θα μιλήσουν οι κριτικοί κινηματογράφου Χρήστος Μήτσης και Γιάννης Ζουμπουλάκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Μάκης Προβατάς. Στις 7 μ.μ., Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ενωσης, Μασσαλίας 22.

Η χορογράφος Ιρις Καραγιάν επιστρέφει με τη νέα της παραγωγή «My Mind Like The Sky». Πρόκειται για ένα σόλο προσωπικό και υπαρξιακό, σχεδόν ψυχαναλυτικό, που παρουσιάζεται έως τις 4 Ιανουαρίου του 2023 στο ΠΛΥΦΑ. Ερμηνεία: Ιωάννα Παρασκευοπούλου, μουσική: Νίκος Βελιώτης. Στις 9 μ.μ., Κορυτσάς 39, Βοτανικός.