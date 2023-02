Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής (17/02)

Τελειώνει στις 19 Φεβρουαρίου το διάρκειας 11 ημερών Φεστιβάλ Ιστορίας, που προσέφερε στο κοινό ξεναγήσεις, συζητήσεις, αλλά και προβολές ντοκιμαντέρ. Η κεντρική έκθεση έχει τον τίτλο «Οταν όλα είναι δυνατά! 4 στιγμές του 20ού αιώνα» με σπάνια τεκμήρια από τις συλλογές των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Στις 12.00 υπάρχει για τους επισκέπτες ξενάγηση, ενώ στις 19.00 συζήτηση με θέμα «Αναζητώντας τα υποκείμενα στο αρχείο». Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωσή του με μια οικογενειακή συναυλία, το πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους μικρούς μαθητές για ένα ταξίδι στη μουσική, στην εθνική ταυτότητα, στη γλώσσα, στους χορούς και στα τραγούδια από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η ιδέα και η παρουσίαση ανήκουν στη Μαριάνα Μποζαπαλίδου, ενώ στο πόντιουμ θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Δημηνάκης. Αίθουσα τελετών ΑΠΘ, στις 11.30.

Η Γκαλερί Σκουφά εγκαινιάζει την έκθεση «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary» (φωτ.) με έργα καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν τη μοντέρνα τέχνη και με αφετηρία το 1920. Θα παρουσιαστούν έργα των Ντε Κίρικο, Οτο Ντιξ, Φράνσις Πικαμπιά, Αντι Γουόρχολ και άλλων. Σκουφά 4, Κολωνάκι.

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει αποκριάτικους ρυθμούς με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίωνστην πλατεία Πλυτά του Παγκρατίου, ενώ για τα παιδιά από 3 έως 12 ετών το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας οργανώνει αποκριάτικο εργαστήριγια την κατασκευή μουσικών οργάνων αλλά και μασκών για τις Απόκριες. Η συμμετοχή στο εργαστήρι γίνεται με δηλώσεις στο τηλ. 210-33.12.995.

Από σήμερα και μέχρι τις 12 Μαρτίου το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει την εικαστική περφόρμανς «Homeward» του Φάνη Σακελλαρίου. Παρασκευή και Σάββατο στις 21.30, Κυριακές στις 20.00. Πειραιώς 206, Ταύρος.