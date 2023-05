Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (27/05)

Η Μαρία Κάλλας, η Μελίνα Μερκούρη και η Μήδεια ξεκινούν ένα ταξίδι από την αρχαία Ελλάδα και καταλήγουν στην Ελλάδα του σήμερα. Η παράσταση «Women of Passion, Women of Greece» επιστρέφει στο Τρένο στο Ρουφ για μόνο 10 παραστάσεις κάθε Σάββατο, μετά ένα μεγάλο ταξίδι – περιοδεία σε Σίδνεϊ, Βρυξέλλες, Νέο Δελχί και αλλού. Συγγραφή Τζένης Αρσένη και σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη, ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη. Στις 19.15.

Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ η θεατρική ομάδα Λεστρέφ παρουσιάζει τη φεμινιστική παράσταση «Uterus» (φωτογραφία), ένα μωσαϊκό ρεαλισμού, χοροθεάτρου, σκετς και ζωντανού τραγουδιού επί σκηνής. Την Κυριακή 28 Μαΐου, στις 20.30, στο Red Jasper Cabaret Theatre. Σκηνοθεσία: Μαρκέλλα Φανού/ομάδα Λεστρέφ. Παίζουν οι: Σίλια Καρφοπούλου, Γιούλη Στάμου, Μαρκέλλα Φανού, Radix Angelica.

Πέφτει την Κυριακή η αυλαία για το πλούσιο Φεστιβάλ Τεχνών της Rolex με πλήρες πρόγραμμα σε διάφορους χώρους. Στο Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος στις 10.00 συζήτηση με θέμα «Νέες κληρονομιές», ενώ στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη στις 21.00 θα γίνει προβολή ταινιών μικρού μήκους. Την Κυριακή, η συναυλία λήξης θα γίνει στον Κήπο του Μεγάρου στις 21.00 με υποτρόφους και ειδικό καλεσμένο τον Ζιλμπέρτο Ζιλ. Πλήρες πρόγραμμα: rolex.org.

Με ελεύθερη είσοδο στον κινηματογράφο Δαναό επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ dare Dance Festival (dDF) από την ομάδα Dare.Dance.Digitalize με στόχο να αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες και κινηματογραφικά έργα χορού μικρού μήκους που αντανακλούν τη σύγχρονη εποχή. Σάββατο 27 Μαΐου από 19.00 έως 22.30, Λεωφ. Κηφισίας 109.

Tην ομαδική έκθεση «You can cut all the flowers» παρουσιάζει ο πολιτιστικός σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις». Συμμετέχουν οι Ανδρομάχη Γιαννοπούλου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ιωάννα Μπουζίκα, Βασιλική Πανταζή, Μαίρη Ρουσιώτη, Βούλα Φερεντίνου και Γρηγορία Βρυττιά. 28ης Οκτωβρίου 62, Μέγαρα.