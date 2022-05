Μεταμφιεσμένος άνδρας βανδάλισε με τούρτα την Μόνα Λίζα στο Λούβρο (βίντεο)

Πέρα από τον θαυμασμό που προκαλούν, κάποια πασίγνωστα έργα τέχνης γίνονται ανά καιρούς πόλος έλξης και…επιθέσεων.

Η Μόνα Λίζα, ο πιο γνωστός πίνακας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι αλλά και το πιο αναγνωρίσιμο έργο τέχνης όλων των εποχών, έχει γίνει αντικείμενο βανδαλισμού αρκετές φορές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το 1956 έγιναν δύο προσπάθειες να καταστραφεί ο πίνακας, μία με οξύ κι άλλη μία με ρίψη πέτρας.

Το 1976, πάλι, μία γυναίκα με αναπηρία, ως αντίδραση στην έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ σε μουσείο του Τόκιο όπου είχε εκτεθεί προσωρινά το έργο, έβαψε με σπρέι τον πίνακα.

Το 2009 και το Λούβρο, που αποτελεί και το μόνιμο «σπίτι» του πίνακα «που ακολουθεί το βλέμμα σου», μία γυναίκα από την Ρωσία, οργισμένη που δεν μπορούσε να πάρει γαλλική υπηκοότητα, πέταξε μία κούπα στην Τζοκόντα.

Τώρα άλλη μια απόπειρα βανδαλισμού έλαβε χώρα στο Λούβρο, την Κυριακή 29 Μαΐου. Ένας άντρας, λοιπόν, ντύθηκε ως ηλικιωμένη γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι. Όταν έφτασε μπροστά από το αυθεντικό έργο, που ο Ντα Βίντσι σύμφωνα με τους ιστορικούς τέχνης φιλοτέχνησε μεταξύ 1503-1506, έβγαλε την περούκα του και πέταξε μία τούρτα στην Μόνα Λίζα.

Το έργο γλίτωσε τις όποιες πιθανές ζημιές, μιας και εκτίθεται πίσω από προστατευτικό γυαλί.

Ο άντρας φαίνεται πως ήθελε να περάσει ένα οικολογικό μήνυμα με αυτή του την κίνηση, μιας και φέρεται να φώναξε, αφού πέταξε την τούρτα: «Σκεφτείτε την Γη. Καταστρέφουμε την Γη. Οι καλλιτέχνες πρέπει να σκεφτούν την Γη. Γι’ αυτό το έκανα».

Κάποιοι από τους επισκέπτες του μουσείου που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν δεν παρέλειψαν να το απαθανατίσουν, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

This clown dressed an as old lady in a wheelchair caked the Mona Lisa screaming: “think about the Earth! We’re destroying the Earth! Artists need to think about the Earth! That’s why I did it.”

