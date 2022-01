Αίγυπτος: Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου

Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα της 53ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Καΐρου, μιας διοργάνωσης που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα στον αραβικό κόσμο και σε όλη την Μέση Ανατολή. Φέτος, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου και συμμετέχουν πάνω από 1.200 εκδότες που προέρχονται από 25 συνολικά χώρες.

Για τη σημαντική επιλογή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας, μίλησαν χθες σε συνέντευξη τύπου στο Κάιρο η υπουργός Πολιτισμού της Αιγύπτου κα Ινάς ‘Αμπντελ Ντάγιεμ από κοινού με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Νίκο Γαριλίδη.

Παρουσία πολλών δημοσιογράφων, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο ευχαρίστησε την Αίγυπτο για την τιμητική θέση που επιφύλαξε στην Ελλάδα, υπενθύμισε τη μακρά πολιτισμική πορεία των δύο λαών και ανέπτυξε τις θεματικές δράσεις της ελληνικής συμμετοχής.

Τη διοργάνωση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς έχει αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο.

Η έκθεση που συγκεντρώνει 1-2 εκατομμύρια επισκέπτες περίπου κάθε χρόνο και η οποία θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Αιγύπτου, αφορά στη μεγαλύτερη και παλαιότερη έκθεση βιβλίου του αραβικού κόσμου, που διοργανώνει o Γενικός Οργανισμός Βιβλίου Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, πρόκειται για την πιο μεγάλη ελληνική συμμετοχή σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός της Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας έτι περαιτέρω τις άριστες διμερείς και πολυεπίπεδες σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός ελληνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της έκθεσης που επισκέπτονται πολλοί νέοι Αιγύπτιοι, είναι μία σημαντική ευκαιρία, ώστε το αραβόφωνο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τόσο την κλασσική όσο και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή.

Στο Ελληνικό Περίπτερο θα παρουσιαστούν επιλεγμένες εκδόσεις, μεταξύ άλλων, Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας και Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2020, εκδόσεις μουσείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων, τίτλοι ελληνικών βιβλίων μεταφρασμένων στην αραβική γλώσσα και εκδόσεις των Ελληνικών Κοινοτήτων Αιγύπτου.

Στην αναφορά του, ο Έλληνας πρέσβης κ. Γαριλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του νέου μεταφραστικού προγράμματος GreekLit το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ENLIT – European Network for Literary Translation και θα παρουσιαστεί επισήμως στην αραβική αγορά βιβλίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιβλίου και το Κέντρο Μετάφρασης Αιγύπτου, ενώ επίσης μίλησε για το μεγάλο αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί στον Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.

Το βιβλιόφιλο κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά Έλληνες συγγραφείς, των οποίων τα βιβλία έχουν μεταφραστεί πρόσφατα στην Αίγυπτο, και συγκεκριμένα την Πέρσα Κουμούτση με το βιβλίο της «Αλεξανδρινές φωνές», την Αμάντα Μιχαλοπούλου με το βιβλίο της «Πώς σκότωσα την καλύτερη μου φίλη», τον Δημήτρη Σωτάκη με τα βιβλία του «Το θαύμα της αναπνοής» και «Η ανάσταση του Μάικλ Τζάκσον» και τον Αλέξανδρο Κιτροέφ με το βιβλίο του «The Greeks and the Making of Modern Egypt».

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι Ελλήνων εκδοτών, κατόπιν πρόσκλησης του Συνδέσμου Αιγυπτίων Εκδοτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

