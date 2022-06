Καλά νέα, ο κόσμος διαβάζει!

Οι περισσότεροι κατά την διάρκεια της καραντίνας στράφηκαν σε νέες δραστηριότητες ή αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο σε όλα εκείνα τα πράγματα που γίνονται «εντός σπιτιού» και οι κανονικοί ρυθμοί της καθημερινότητας δεν τους επέτρεπαν να καταπιαστούν με αυτά όσο θα ήθελαν.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που γνώρισαν άνθιση ήταν φυσικά και το διάβασμα. Κάπως έτσι, το διάστημα του εγκλεισμού βρήκε πολλούς με ένα βιβλίο στο χέρι.

Όπως φαίνεται, όμως, το διάβασμα δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι έβαλαν προσωρινά στην ζωή τους, αλλά κάτι που «ήρθε για να μείνει» στις συνήθειες πολλών από εμάς. Αυτό επιβεβαιώνει πάντως ο εκδοτικός οίκος Bloomsbury και «σπίτι» των βιβλίων του Χάρι Πότερ.

Ο Bloomsbury είδε μάλιστα ρεκόρ στις πωλήσεις του, με αύξηση της τάξεως του 24% που του επέφερε ετήσια κέρδη 230 εκατομμυρίων λιρών.

Άραγε, θα συνεχίσει ο κόσμος να διαβάζει περισσότερο; Φωτ.: Shutterstock

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο του εκδοτικού οίκου, Νίγκελ Νιούτον, είναι σαφές πως όσοι έβαλαν στις συνήθειές τους το διάβασμα κατά την διάρκεια της πανδημίας, συνεχίζουν να διαβάζουν βιβλία.

«Η εκτόξευση στο διάβασμα, που έμοιαζε να είναι μία από τις λίγες αχτίδες φωτός στις σκοτεινότερες ημέρες της πανδημίας, πιθανόν να είναι μόνιμη, με την απλή διαδικασία της ανάγνωσης να φωτίζει και να δίνει χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους», σχολίασε ο Νιούτον.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Bloomsbury δεν έκρυψε τον προβληματισμό που υπήρξε για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνήθεια: «Η ερώτηση στο μυαλό όλων μας ήταν: θα συνεχιζόταν το πανδημικό κύμα ανάγνωσης;», έχοντας πλέον καταφατικές απαντήσεις.

Όσον αφορά τα βιβλία της σειράς του Χάρι Πότερ, οι πωλήσεις τους ανέβηκαν κατά 5%. Σε αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο και η επανέκδοση του πρώτου βιβλίου της σειράς της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», με αφορμή την 25η επέτειο από την πρώτη έκδοση.

H επετειακή επανέλδοση του βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» έπαιξε ρόλο στις αυξημένες πωλήσεις των βιβλίων της σειράς. Φωτ.: Shutterstock

Η Σάρα Τζ. Μάας ήταν μία συγγραφέας που πέτυχε θεαματική αύξηση πωλήσεων. Η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από τίτλους όπως τα «Crescent City», «Throne of Glass», και «A Court of Thorns and Roses» είδε τις πωλήσεις των βιβλίων της να εκτοξεύονται, όπως αποδεικνύει η αύξηση της τάξεως του 86%.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, η τηλεκπαίδευση υπήρξε ανά διαστήματα μονόδρομος, κάτι από το οποίο επίσης επωφελήθηκε ο οίκος Bloomsbury, με τις πωλήσεις των ακαδημαϊκών της συγγραμμάτων να συμβάλλουν με την σειρά τους στην συνολική αύξηση.

Επιπρόσθετα, το άνοιγμα των ταξιδιών αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα στην αύξηση των πωλήσεων βιβλίων. Τουλάχιστον η βρετανική εταιρεία WH Smith, που διατηρεί αλυσίδες καταστημάτων σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, είδε τις πωλήσεις βιβλίων σε αυτά να αυξάνονται.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, μόνο ενθαρρυντικά μπορεί να είναι στο να μας κάνουν να πούμε πως «Ναι, ο κόσμος διαβάζει!».

Με πληροφορίες από τον Guardian.