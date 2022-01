ΗΠΑ: «Έφυγε» ο σπουδαίος σκηνοθέτης Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Φωτ.: Associated Press

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, δύο φορές υποψήφιος για Οσκαρ σκηνοθέτης με μεγάλη επιρροή, κριτικός και συγγραφέας που υπήρξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο η γέφυρα μεταξύ του Παλιού και Νέου Χόλιγουντ, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με την κόρη του Αντόνια Μπογκντάνοβιτς, ο σκηνοθέτης πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

Αφήνει πίσω του την κληρονομιά κλασικών ταινιών του Χόλιγουντ από την «The Last Picture Show» (1971) και «Paper Moon» (1973) μέχρι τις «What’s Up, Doc?» (1972), «Targets» (1968), «Saint Jack» (1979), «Daisy Miller» (1974) και «At Long Last Love» (1975).

Η τελευταία του σκηνοθετική δουλειά ήταν το 2014 με την ταινία «She’s Funny That Way», αν και ο πάντοτε διοπτροφόρος κινηματογραφιστής εμφανίστηκε σε επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Get Shorty» (2017) και πρόσφατα στην ταινία «Willie and Me» (2020). Επίσης συμμετείχε τακτικά στη δημοφιλή δραματική σειρά «The Sopranos» (1999).

Τα πρώτα βήματα και οι επιτυχίες

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιουλίου του 1939, από γονείς μετανάστες από την Αυστρία και τη Σερβία. Κατά την παιδική του ηλικία, παρακολουθούσε μέχρι και 400 ταινίες τον χρόνο, καταγράφοντας προσεκτικά την άποψή του για την καθεμία σε σημειωματάριο.

Ξεκίνησε την καριέρα του προγραμματίζοντας φιλμ για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, δημοσιεύοντας κριτικές για ταινίες και γράφοντας βιβλία για τους Όρσον Γουέλς, Χάουαρντ Χοκς, Άλφρεντ Χίτσκοκ, Τζον Φορντ και Φριτζ Λαγκ. Στα τέλη του 1960 μετακόμισε στο Λος Αντζελες όπου εισήλθε στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Μπογκντάνοβιτς έκανε το ντεμπούτο του ως κινηματογραφιστής χάρις στον Αμερικανό σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν ο οποίος του έδωσε υλικό από το αποτυχημένο δικό του προηγούμενο φιλμ με τίτλο «The Terror» και του πρότεινε να κάνει μια ταινία γύρω από αυτό το θέμα. Το αποτέλεσμα ήταν το «Targets» του 1968, ένα προφητικό θρίλερ για έναν ελεύθερο σκοπευτή που πυροβολεί μαζικά σε ένα drive-in κινηματογράφο όπου παιζόταν το «The Terror». Η ταινία, στην οποία εμφανίστηκε ο Μπόρις Κάρλοφ στον τελευταίο του δραματικό ρόλο τρόμου, αποτέλεσε το καλούπι για αυτά που θα ακολουθούσαν στην καριέρα του σκηνοθέτη: μια λατρεία για την αισθητική του παλιού Χόλιγουντ με παράλληλη επιθυμία εξερεύνησης πιο σύγχρονων θεμάτων.

Η δεύτερή του ταινία, το «The Last Picture Show», τον έκανε δημοφιλή στο χώρο της έβδομης τέχνης. Ταιριάζοντας τους Κλόρις Λιτσμαν και Μπεν Τζόνσον με τους ανερχόμενους Σίμπιλ Σέπερντ, Τίμοθι Μπότομς, Τζεφ Μπρίτζες και Ελεν Μπέρνστιν, η ταινία υπήρξε επιτομή της παλιάς και ταυτόχρονα νέας αισθητικής του σκηνοθέτη και απέσπασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Φωτ. αρχείου: Associated Press

Ακολούθησε η κωμωδία «What’s Up, Doc?» με πρωταγωνιστές τους Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Ράιν Ο’Νιλ. Η επιτυχία αυτού του φιλμ τον καθιέρωσε ως αστέρι του Νέου Χόλιγουντ και του έδωσε τη δυνατότητα να συνάψει – μαζί με τους σύγχρονους του εικονοκλάστες Ουίλιαμ Φρίντκιν και Φράνσις Φορντ Κόπολα — μια συμφωνία με το στούντιο παραγωγής Paramount Pictures που του έδινε λευκή κάρτα για τα επόμενα πρότζεκτ.

Αφού απέκτησε μεγάλη φήμη τη δεκαετία του ’70, ο Μπογκντάνοβιτς είδε την καριέρα του αργότερα να καταρρέει μετά από μια σειρά ταινιών που δεν γνώρισαν εισπρακτική επιτυχία. Τελικά αναγκάστηκε να δηλώσει πτώχευση και να χάσει την ιδιοκτησία του στο Bel-Air.

Η ταραχώδης προσωπική ζωή

Η έντονη προσωπική ζωή του εμβληματικού σκηνοθέτη τον κατέστησε τόσο ευδιάκριτο όσο και οι ταινίες του. Η παθιασμένη μάλιστα σχέση του την ηθοποιό Σίμπιλ Σέπερντ, το μοντέλο που ανακάλυψε στα γυρίσματα του «The Last Picture Show», του στοίχισε τον γάμο με τη συνεργάτιδά του Πόλι Πλατ.

Ο Μπογκντάνοβιτς επανήλθε με την ταινία «Saint Jack» του 1979 η οποία σηματοδότησε το τέλος της επαγγελματικής και ρομαντικής σχέσης με το μοντέλο μετά και τα φιλμ «Daisy Miller» και «At Long Last Love».

Με τη σχέση αυτή να φτάνει στο τέλος της, ξεκίνησε μια άλλη με την Ντόροθι Στράτεν, ένα πρώην μοντέλο και αργότερα ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στην ταινία «They All Laughed» του 1981. Η σχέση αυτή κατέληξε σε μια προσωπική του τραγωδία, όταν η Στράτεν δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ενώ αργότερα προκλήθηκε δημόσιο σκάνδαλο όταν παντρεύτηκε τη μικρότερή της αδερφή, Λουίζ.

Ο Μπογκντάνοβιτς αφήνει πίσω δύο κόρες, τη Σάσι και την Αντόνια από τον πρώτο του γάμο με τη σχεδιάστρια παραγωγής και παραγωγό Πόλι Πλατ.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times, IndieWire

