Όπρα Γουίνφρεϊ: Παραγωγός σε ντοκιμαντέρ για τον Σίντνεϊ Πουατιέ

Η είδηση θανάτου του Σίντνεϊ Πουατιέ ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 94 ετών, κινητοποίησε συγγενείς, φίλους και άλλες προσωπικότητες της βιομηχανίας του κινηματογράφου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, τα αφιερώματα σε αυτή τη θρυλική φιγούρα του σινεμά και πρώτο Αφροαμερικανό ηθοποιό που το 1964 κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Lilies of the Field», δεν σταματούν εκεί.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της, η Όπρα Γουίνφρεϊ θα αναλάβει την παραγωγή ενός νέου ντοκιμαντέρ για την Apple TV+ με θέμα τη ζωή του Πουατιέ και τον αντίκτυπο που άφησε στον πολιτισμό. Αλλά η ιδέα για την υλοποίηση αυτού το ντοκιμαντέρ δεν ήρθε τώρα, καθώς το – άτιτλο ακόμα – πρότζεκτ βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με την Γουίνφρεϊ εκτελεστική παραγωγό μέσω της εταιρείας παραγωγής της Harpo Productions και της Network Entertainment και τον Ρέτζιναλντ Χάντλιν («Marshall», «House Party») στη σκηνοθεσία.

Η Γουίνφρεϊ και ο Πουατιέ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2000 στην εκπομπή της πρώτης «The Oprah Winfrey Show», αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι η φιλική τους σχέση άρχισε να αναπτύσσεται το 1964 όταν η 10χρονη τότε Αμερικανίδα παρουσιάστρια, ηθοποιός και παραγωγός παρακολούθησε τον Πουατιέ να κερδίζει το Όσκαρ. «Όταν κέρδισες το Όσκαρ, ήξερα μέσα μου ότι μπορούσα κι εγώ να κάνω κάτι ξεχωριστό και δεν γνώριζα ακόμα τι θα ήταν αυτό. Σκέφτηκα: “αν μπορεί εκείνος να είναι αυτός ο άνθρωπος, αναρωτιέμαι εγώ τι θα μπορούσα να είμαι», του είπε στην πρώτη τους συνάντηση. Έκτοτε, οι δυό τους συνταντήθηκαν ξανά πολλές φορές σε δημόσιο χώρο. Ο Πουατιέ της έκανε έκπληξη κατά τη διάρκεια της 20ης επετείου της εκπομπής της, συμμετείχε μαζί της σε επεισόδιο του Master Class και βρέθηκαν μαζί το 2007 όταν η Γουϊνφρεϊ επέλεξε την αυτοβιογραφία του «The Measure of a Man» για ανάγνωση στη λέσχη βιβλίου της.

Πέρα από τη νίκη το 1964, ο Πουατιέ ήταν υποψήφιος για άλλα δύο Όσκαρ, 10 Χρυσές Σφαίρες και έξι BAFTA. Χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες αστέρες της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Guess Who’s Coming to Dinner», «In The Heat Of The Night», «To Sir, With Love», «Sneakers», «The Defiant Ones» και A Raisin In The Sun. Αλλά εκτός από ηθοποιός ήταν και σκηνοθέτης, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα και πρεσβευτής.

Το 1974 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και το 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα τον τίμησε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Στο ντοκιμαντέρ, η Γουίνφρεϊ και ο Χάντλιν δεν είναι μόνοι καθώς στο πρότζεκτ καθ’όλη τη διάρκεια της παραγωγής του, θα συμμετάσχει και η οικογένεια του Πουατιέ. Σε ανακοίνωση μετά τον θάνατό του η οικογένεια σημειώνει ότι «δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός ηθοποιός, ακτιβιστής και ένας άνθρωπος με απίστευτο ταλέντο και σθένος, ήταν επίσης ένας αφοσιωμένος και στοργικός σύζυγος, ένας υποστηρικτικός και λατρευτός πατέρας και ένας άνθρωπος που έθετε πάντα την οικογένεια πάνω από όλα».

Με πληροφορίες από το Oprah Daily, το ΑΠΕ/ΜΠΕ

