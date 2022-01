«Fight Club»: Το διαφορετικό φινάλε της ταινίας στην Κίνα και η λογοκρισία των αρχών

Το «Fight Club» του Ντέιβιντ Φίντσερ είναι μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 1990 – και όχι μόνο. Το καλτ φιλμ που κυκλοφόρησε το 1999 με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έντουαρτ Νόρτον και Έλενα Μπόναμ Κάρτερ είχε ένα χαρακτηριστικό, ανατρεπτικό φινάλε που το έκανε ακόμα πιο γνωστό στο κοινό. Αυτά τα τελευταία λεπτά, ωστόσο, δεν είναι πλέον τα ίδια για τους Κινέζους θεατές οι οποίοι αντέδρασαν στη νέα εκδοχή που παρουσιάστηκε.

Οι κινηματογραφόφιλοι στην Κίνα παρατήρησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου ότι η εκδοχή που είναι διαθέσιμη στην streaming πλατφόρμα Tencent Video, έχει αλλαγές οι οποίες μετατρέπουν το μήνυμα που έκανε την ταινία παγκόσμια επιτυχία.

Στις τελευταίες σκηνές της πρωτότυπης ταινίας, ο χαρακτήρας του Νόρτον (The Narrator) σκοτώνει το φανταστικό alter ego του Τάιλερ Ντάρντεν (Μπραντ Πιτ) και στη συνέχεια παρακολουθεί πολλαπλά κτίρια να εκρήγνυνται, υποδηλώνοντας ότι το σχέδιο του χαρακτήρα του να καταρρίψει τον σύγχρονο πολιτισμό, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η νέα εκδοχή της Κίνας έχει μια τελείως διαφορετική ματιά. Ο Narrator σκοτώνει τον Ντάρντεν, αλλά η σκηνή της έκρηξης αντικαθίσταται με μια μαύρη οθόνη και τον επίλογο που γράφει: «Η αστυνομία κατάλαβε γρήγορα όλο το σχέδιο και συνέλαβε όλους τους εγκληματίες, αποτρέποντας με επιτυχία την έκρηξη της βόμβας». Μετά αναφέρει ότι ο Τάιλερ – φιγούρα στη φαντασία του Narrator – στάλθηκε σε ψυχιατρείο για θεραπεία και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp

— Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022