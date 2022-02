Χρυσά Βατόμουρα: «Diana the Musical», Τζάρεντ Λέτο και Έιμι Άνταμς υποψήφιοι για τις χειρότερες ερμηνείες

Παρά την υποψηφιότητα για βραβείο SAG (Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών) και έντονες συζητήσεις για πιθανή βράβευση με Όσκαρ για τον ρόλο του Πάολο Γκούτσι στην ταινία «Οίκος Γκούτσι» («House of Gucci»), ο Τζάρεντ Λέτο είναι υποψήφιος και για Χρυσό Βατόμουρο για αυτή την ερμηνεία.

Οι υποψηφιότητες των βραβείων Χρυσά Βατόμουρα 2022 (The Golden Raspberry Awards – Razzies) ανακοινώθηκαν σήμερα, μερικές ώρες πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ, αναδεικνύοντας τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της περασμένης χρονιάς. Ο Λέτο είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Χειρότερος Ηθοποιός» απέναντι στον Μπεν Άφλεκ για την «Τελευταία Μονομαχία» («The Last Duel») και τον Μελ Γκίμπσον για την ταινία «Dangerous».

Κυρίαρχος στα φετινά Razzies είναι η κινηματογραφική έκδοση της θεατρικής παραγωγής «Diana the Musical» για το Netflix, το οποίο απέσπασε 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της «Χειρότερης Ταινίας» και 5 υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας. Η Έιμι Άνταμς κέρδισε υποψηφιότητα «Χειρότερη Ηθοποιός» για τον ρόλο της στο φιλμ του Τζο Ράιτ «The Woman in the Window». Όμως, αυτή δεν ήταν η μοναδική υποψηφιότητα για την Άνταμς η οποία προτάθηκε και στην κατηγορία «Β’ Γυναικείος Ρόλος» για την ερμηνεία της στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Dear Evan Hansen».

Φέτος, τα Χρυσά Βατόμουρα θα τιμήσουν και τον Μπρους Γουίλις για κινηματογραφικές ερμηνείες του που προβλήθηκαν μέσα στο 2021. Τα μέλη της επιτροπής που ψηφίζει τους νικητές, προέρχονται από 50 αμερικανικές πολιτείες και από κάθε ήπειρο, εκτός από την Ανταρκτική. Οι νικητές των Χρυσών Βατόμουρων θα αποκαλυφθούν στις 26 Μαρτίου, παραδοσιακά πριν από την τελετή των Όσκαρ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Χειρότερη ταινία: The Woman in the Window, Diana The Musical (Netflix), Karen, Infinite, Space Jam: A New Legacy

Χειρότερος Ηθοποιός: Ρο Χάρτραμπφ -«Diana the Musical», Σκοτ Ίστγουντ – «Dangerous», ΛεΜπρόν Τζέιμς – «Space Jam: A New Legacy», Μπεν Πλατ – «Dean Evan Hansen», Μαρκ Γουόλμπεργκ – «Infinite»

Χειρότερη Ηθοποιός: Έιμι Άνταμς – «The Woman in the Window», Τζίνα ντε Βάαλ – «Diana the Musical», Μέγκαν Φοξ – «Midnight in the Switchgrass», Τάριν Μάνινγκ – «Κάρεν», Ρούμπι Ρόουζ – «Vanquish»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Άνταμς – «Dear Evan Hansen», Σόφι Κούκσον – «Infinite», Έριν Ντέιβι – «Diana the Musical», Τζούντι Κέι – «Diana the Musical», Τάριν Μάνινγκ – «Every Last One of Them»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπεν Άφλεκ – «The Last Duel», Νικ Κάνον – «The Misfits», Μελ Γκίμπσον – «Dangerous», Γκάρεθ Κίγκαν – «Diana the Musical», Τζάρεντ Λέτο – «House of Gucci»

Χειρότερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε ταινία του 2021: «American Siege», «Apex», «Cosmic Sin», «Deadlock», «Fortress», «Midnight in the Switchgrass», «Out of Death», «Survive the Game»

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Κρίστοφερ Άσλεϊ – «Diana the Musical», Στίβεν Τσόμπσκι – «Dear Evan Hansen», «Coke» Ντάνιελς – «Κάρεν», Ρένι Χάρλιν – The Misfits», Τζο Ράιτ – «The Woman in the Window»

Με πληροφορίες από το Variety

