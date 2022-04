Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Crimes of the Future» που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα

Μια από τις καλύτερες εκπλήξεις της ανακοίνωσης του προγράμματος του 75ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών που αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης, ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future» η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021. Το τρέιλερ της ταινίας, μόλις κυκλοφόρησε.

Το φιλμ, που θα διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα καθώς βρίσκεται στο διαγωνιστικό τμήμα, αποτελείται από ένα λαμπερό καστ όπως οι: Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεντού, Κρίστεν Στιούαρτ, Σκοτ Σπίντμαν, Γουελκέτ Μπουνγκουέ αλλά και οι Γιώργος Πυρπασόπουλος και Γιώργος Καραμίχος.

Πέρα όμως από το τρέιλερ, κυκλοφόρησε και η επίσημη αφίσα της ταινίας.

David Cronenberg is back!

Here’s the first official poster for Crimes of the Future, which will premiere at #Cannes2022 next month pic.twitter.com/rr4TAQ8Azy

— Little White Lies (@LWLies) April 14, 2022