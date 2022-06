Ο Frank Ocean σε συζητήσεις για σκηνοθεσία της πρώτης του ταινίας

Ο Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός, παραγωγός και ράπερ Frank Ocean μοιάζει έτοιμος να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, με το ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο A24 να είναι σε συζητήσεις για τη διανομή του έργου.

Η A24, η εταιρεία πίσω από δημοφιλείς ταινίες όπως οι «Uncut Gems», «Everything Everywhere All At Once», «Moonlight», «The Lighthouse» καθώς και μια άλλη εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, η 2AM βρίσκονται σε στάδιο αναμονής ώστε να υλοποιήσουν το πρότζεκτ.

Ο Ocean έχει συνεργαστεί ξανά με την A24 και στο παρελθόν, έχοντας εγκρίνει άδεια για χρήση της μουσικής του σε μια σειρά από ταινίες του στούντιο. Στην ταινία «Waves» ακούγονται τα τραγούδια του «Godspeed» και «Seigfried» – και έγραψε τον πρόλογο στο βιβλίο με το σενάριο της ταινίας «Moonlight» του 2019.

Σε δημοσιεύματα της προηγούμενης χρονιάς είχε αναφερθεί ότι o Ocean εργάζεται για ένα «μυστικό» πρότζεκτ με τον σκηνοθέτη του «Call Me By Your Name» Λούκα Γκουντανίνο.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την πλοκή ή το καστ της ταινίας που θα σκηνοθετήσει.

Ο μουσικός καλλιτέχνης έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy και Brit Award στην κατηγορία Καλύτερος Διεθνής Σόλο Καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων διακρίσεων. Το περιοδικό TIME τον συμπεριέλαβε στην λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο το 2013.

