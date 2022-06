ΗΠΑ: Το «Top Gun: Maverick» ξεπέρασε τα 400 εκατ. δολάρια στο box office

Το «Top Gun: Maverick» σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office, καθιστώντας την ως την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με 401,8 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στη Βόρεια Αμερική, η ταινία ξεπέρασε το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (398 εκατ. δολάρια) διεκδικώντας τη Νο. 1 θέση. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία σε περίοδο πανδημίας (το «Spider-Man: No Way Home» ήταν η πρώτη) που έχει περάσει το ποσό των 400 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Variety, είναι ακόμα Ιούνιος και το «Top Gun» θα έχει να αντιμετωπίσει ταινίες που θα προβληθούν στις αίθουσες τους επόμενους μήνες όπως οι «Thor: Love and Thunder», «Minions: The Rise of Gru» και «Black Panther: Wakanda Forever».

Σε διεθνές επίπεδο, το σίκουελ του «Top Gun» από το 1986 έχει κερδίσει 362 εκατ. δολάρια ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο εισπράξεων σε 783,8 εκατ. δολάρια. Αλλά ακόμα και με τα πρότυπα πριν της πανδημίας, αυτό το ποσό είναι εντυπωσιακό και έχει καταρρίψει τις προσδοκίες στο box office. Από τη στιγμή που οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν παραμείνει σταθερές τις τελευταίες εβδομάδες, οι αναλυτές της βιομηχανίας πιστεύουν ότι το φιλμ θα ξεπεράσει τουλάχιστον τα 900 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος των προβολών του στις αίθουσες, θα μπορούσε ακόμη να ξεπεράσει και το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Με πληροφορίες από το Variety