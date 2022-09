Όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνάντησε ξανά την Τζούλια Ρόμπερτς: Το «Ticket to Paradise» και η συνεργασία τους

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που συμμετείχαν μαζί στην κωμική περιπέτεια του Στίβεν Σόντερμπεργκ «Η Συμμορία των Έντεκα» («Ocean’s Eleven»). Τώρα, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνεργάζονται ξανά για τη ρομαντική κωμωδία «Ticket to Paradise» σε σενάριο Όλ Πάρκερ («Mamma Mia! Here We Go Again», «The Best Exotic Marigold Hotel»).

Οι δυό τους μίλησαν πρόσφατα στους The New York Times για τα γυρίσματα της νέας ταινίας, τη συνεργασία τους και τις ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 1990.

Για την πρώτη φορά που διάβασαν το σενάριο «Ticket to Paradise»:

Τζορτζ Κλούνεϊ: Μου έστειλαν το σενάριο και ήταν ξεκάθαρα γραμμένο για την Τζούλια κι εμένα. Στην πραγματικότητα, τα ονόματα των χαρακτήρων ήταν αρχικά Τζόρτζια και Τζούλιαν. Δεν είχα συμμετάσχει σε ρομαντική κωμωδία από την κυκλοφορία της ταινίας «One Fine Day» (1996) – δεν έχω επιτύχει τόσο όσο η Τζούλια σε αυτό τον τομέα – αλλά διάβασα το σενάριο και σκέφτηκα: «αν η Τζούλια θα το κάνει, νομίζω πως αυτό θα είναι διασκεδαστικό».

Τζούλια Ρόμπερτς: Έβγαζε κάποιο νόημα να κάνω την ταινία με τον Τζορτζ, με βάση τη χημεία μας. Έχουμε ένα είδος φιλίας που ο κόσμος γνωρίζει (…) Ο Τζορτζ κι εγώ νιώσαμε μεγάλη ευθύνη για το γύρισμα μιας κωμωδίας μαζί, θέλουμε να κάνει ο κόσμος ένα διάλειμμα από τα όσα συμβαίνουν στη ζωή τα τελευταία χρόνια. Είναι σαν να περπατάς στο πεζοδρόμιο, έξω κάνει κρύο και μια αχτίδα ήλιου φωτίζει την πλάτη σου. Και τότε λες: «Α ναι. Αυτό είναι που χρειάζομαι να νιώσω».

Για τη συμμετοχή της Ρόμπερτς σε ρομαντικές κωμωδίες:

Τζ. Ρόμπερτς: Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό είδος στο οποίο αγαπώ να συμμετέχω και πιστεύω ότι είναι δύσκολο ώστε να βγει σωστά. Υπάρχει μια πολύ απλή μαθηματική εξίσωση πίσω από όλο αυτό, αλλά πώς την κάνεις ξεχωριστή; Πώς κρατάς το ενδιαφέρον του κόσμου όταν μπορείς να προβλέψεις αυτό που έρχεται;

Για τις πλέον λιγότερες ρομαντικές κωμωδίες που κυκλοφορούν, τα «My Best Friend’s Wedding» (1997) και «Notting Hill» (1999):

Τζ. Ρόμπερτς: Πιστεύω ότι δεν εκτιμούσαμε τις ρομαντικές κωμωδίες που είχαμε τότε. Δεν μπορείς να δεις την προσπάθεια και τις προκλήσεις επειδή η ιστορία είναι διασκεδαστική και γλυκιά και ο κόσμος στην ταινία γελά και φιλιέται. Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι διαφορετικό να διαβάζεις αυτά τα σενάρια στην ηλικία των 54 ετών. Δεν μπορώ να διαβάσω μια ιστορία όπως αυτή από τον «Γάμο του Καλύτερού Μου Φίλου» (…) ήταν ωραίο να διαβάζεις κάτι που είναι ηλικιακά κατάλληλο, όπου οι αστείες ατάκες σήμαιναν κάτι και εκτιμούσα και κατανοούσα αυτά που περνούν οι χαρακτήρες. Αυτό επιθυμεί να δει ο κόσμος: τη σύνδεσή σου με ένα κομμάτι της δουλειάς.

Για τα γυρίσματα στην Αυστραλία:

Τζ. Κλούνεϊ: Ξεκινήσαμε από το νησί Χάμιλτον με τα άγρια πτηνά. Το σπίτι της Τζούλια ήταν λίγο πιο κάτω από το δικό μου με την Αμάλ και τα παιδιά. Ήταν η θεία Τζούτζου στα παιδιά μου.

Τζ. Ρόμπερτς: Οι Κλούνεϊ με έσωσαν από πλήρη μοναξιά και απελπισία. Ζούσαμε σε μια φούσκα και αυτό το χρονικό διάστημα είναι το μεγαλύτερο που έχω υπάρξει μακριά από την οικογένειά μου. Δεν νομίζω να έχω περάσει τόσο πολύ χρόνο με τον εαυτό μου από τότε που ήμουν 25 χρονών.

Τζ. Κλούνεϊ: Και επίσης, όταν ο Ντάνι και τα παιδιά έρχονταν για επίσκεψη, αυτό σήμαινε πως έπρεπε η Τζούλια να ταξιδέψει στο Σίδνεϊ και τα παιδιά να μείνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδες πριν τα δει.

Τζ. Ρόμπερτς: Τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο μακριά. Όταν πήγαμε για πρώτη φορά στην Αυστραλία και ήμασταν όλοι σε καραντίνα, κάπως αυτό τρελαίνει. Θυμάμαι την ενδέκατη ημέρα γυρισμάτων να ρωτάω τον εαυτό μου: «Ποια είμαι; Πού βρίσκομαι; Ποιο είναι αυτό το δωμάτιο από το οποίο δεν φεύγω ποτέ;». Πραγματικά δεν τα περίμενα όλα αυτά.

Τζ. Κλούνεϊ: Γι’αυτό ανακάλυψαν το αλκοόλ.

Τζ. Ρόμπερτς: …ή τα σοκολατένια μπισκότα.

Η Τζούλια Ρόμπερτς για τον πρώτο της ρόλο μετά από τέσσερα χρόνια:

Προσπαθώ να είμαι παρούσια και να μην σχεδιάζω. Επιπλέον, δεν έχω κάποιον επερχόμενο κινηματογραφικό ρόλο να υποδυθώ. Αισθάνομαι καλά με την επιστροφή στη ρουτίνα. Μου αρέσει να είμαι στο σπίτι, να είμαι μητέρα. Η διαμονή στην Αυστραλία ήταν μια πρόκληση λόγω των μέτρων κατά της Covid και πιστεύω ότι είναι μια πραγματική απόδειξη της φιλίας…

Για την απουσία του Τζορτζ Κλούνεϊ από τον κινηματογράφο:

Αν δεν έχεις αυτό το συναίσθημα άγχους στο στομάχι σου κάθε φορά που ξεκινάς μια δουλειά, τότε έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση από όσο χρειάζεται γι’αυτή τη δουλειά και θα φανεί στην ερμηνεία σου. Τη στιγμή που θα πιστέψεις ότι κατέχεις ό,τι χρειάζεται ή ότι ξέρεις τι κάνεις, τότε πραγματικά δεν θα έπρεπε να το κάνεις πια…

Με πληροφορίες από τους The New York Times