Ράιαν Ρέινολντς: Ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Χιου Τζάκμαν στο «Deadpool 3» με τον πιο αστείο τρόπο (βίντεο)

Ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφει στον ρόλο του Γούλβεριν για την ταινία «Deadpool 3» όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ράιαν Ρέινολντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός όμως από αυτή την είδηση, το τρίτο μέρος της δημοφιλούς σειράς ταινιών έχει και ημερομηνία κυκλοφορίας: αυτή είναι η 6η Σεπτεμβρίου του 2024.

«Γεια σε όλους, είμαστε πολύ λυπημένοι που χάσαμε τους εορτασμούς της έκθεσης D23 αλλά εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την επόμενη ταινία “Deadpool” εδώ και κάποιο διάστημα», ανέφερε ο Ρέινολντς σε βίντεο που δημοσίευσε.

«Η πρώτη του εμφάνιση στο MCU πρέπει να είναι ξεχωριστή. Χρειάζεται να μείνουμε πιστοί στον χαρακτήρα, να βρούμε νέο κίνητρο, νόημα. Κάθε φιλμ “Deadpool” πρέπει να είναι μοναδικό. Υπήρξε μια εκπληκτική πρόκληση που με έχει πιέσει να ψάξω πιο πολύ (…) Χιού, θέλεις να υποδυθείς τον Γούλβεριν για μια ακόμα φορά», ρωτάει ο Ρέινολντς την ώρα που ο Τζάκμαν περπατάει πίσω του.

«Και βέβαια, Ράιαν», απαντά ο Τζάκμαν. Το βίντεο ολοκληρώνεται με το τραγούδι της Γουίτνεϊ Χιούστον «I Will Always Love You» παραλλαγμένο σε «I Will Always Love Hugh». Τότε εμφανίζεται το λογότυπο του Deadpool το οποίο ξαφνικά «κόβεται» από τα νύχια του Γούλβεριν.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Η τελευταία φορά που οι θαυμαστές του X-Men είδαν τον Γούλβεριν ήταν το 2016 στην R-rated ταινία «Logan» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μανγκολντ. Ο Γούλβεριν πέθανε στο τέλος της ταινίας και ο Τζάκμαν έχει πει επανειλημμένα ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που υποδύεται αυτόν τον χαρακτήρα. Οπότε δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εμφανιστεί στο «Deadpool 3». Όπως όμως έχει δηλώσει ο πρόεδρος των Marvel Studios Κέβιν Φέιζ: «όλα είναι πιθανά στο πολυσύμπαν».

Με πληροφορίες από το Variety