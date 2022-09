Από τον Σόντερμπεργκ μέχρι τον Γούντι Άλεν: Οι 10 καλύτερες ερμηνείες της Μαριόν Κοτιγιάρ

Η Μαριόν Κοτιγιάρ είναι από τις πιο γνωστές και αγαπητές φιγούρες κυρίως του σύγχρονου ευρωπαϊκού αλλά και αμερικανικού κινηματογράφου. Η Γαλλίδα ηθοποιός γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από ερμηνείες που εντυπωσίασαν κοινό, κριτικούς και θεσμούς όπως τα Όσκαρ, τα BAFTA, τις Χρυσές Σφαίρες, τα βραβεία Σεζάρ, τα Λουμιέρ και τα Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Βραβεία στα οποία όχι μόνο έχει τιμηθεί αλλά απέσπασε και πολλές υποψηφιότητες. Εκτός από την υποκριτική, η Κοτιγιάρ ασχολείται επίσης με φιλανθρωπικά έργα και είναι περιβαλλοντική ακτιβίστρια.

Με αφορμή τα σημερινά 47α γενέθλιά της, ένα αφιέρωμα στους 10 καλύτερους ρόλους που υποδύθηκε.

10. Contagion (2011)

Το θρίλερ του Στίβεν Σόντερμπεργκ από το 2011 έγινε πραγματικότητα, καθώς κεντρικό θέμα είναι μια θανατηφόρα πανδημία να «κλονίζει» την ανθρωπότητα. Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ένα σημαντικό καστ από την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Ματ Ντέιμον, μέχρι τον Λώρενς Φίσμπερν κ.α. Αλλά μια ακόμα ερμηνεία που ξεχωρίζει είναι αυτή της Μαριόν Κοτιγιάρ στον ρόλο της γιατρού εν μέσω της έξαρσης του ιού, η οποία αποδίδει πολύ καλά τη δυσπιστία και ανικανότητα.

9. Αγάπα με αν τολμάς, «Love Me If You Dare» (2003)

Η Κοτιγιάρ πρωταγωνιστεί στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γιαν Σαμιουέλ στον ρόλο της Σόφι η οποία παίρνει μέρος σε ένα παιδικό παιχνίδι με τον καλύτερό της φίλο Ζουλιέν (Γκιγιόμ Κανέ) όπου και θα ανακαλύψει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από φιλιά ανάμεσά τους. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η Κοτιγιάρ αγαπά να συνεργάζεται με τον Κανέ – ο οποίος αργότερα έγινε και σύζυγός της.

8. Δημόσιος κίνδυνος, «Public Enemies» (2009)

Η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία crime του Μάικλ Μαν, «Δημόσιος Κίνδυνος». Η Κοτιγιάρ είναι η Μπίλι Φρετσέτ, το κορίτσι που ερωτεύεται ο δημοφιλής Αμερικανός γκάνγκστερ Τζον Ντίλινγκερ. Παρά τις απαιτήσεις του ρόλου σε ένα φιλμ που συνδυάζει το γκάνγκστερ στοιχείο με τις arthouse παραδόσεις, η ίδια καταφέρνει να ισορροπήσει σε αυτά και να τα καταφέρει. Η μεγάλη πρόκληση, όπως έχει πει, ήταν να πετύχει την προφορά.

7. Innocence (2004)

Το μυστηριώδες δράμα της Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς εστιάζει σε ένα ασυνήθιστο ιδιωτικό σχολείο για κορίτσια όπου οι νέες μαθήτριες εμφανίζονται μέσα σε φέρετρα. Η Κοτιγιάρ υποδύεται την κυρία Εύα, μια από τις δασκάλες που εργάζονται σε αυτό το περίεργο καθεστώς.

6. Macbeth (2015)

Η καινοτόμος μεταφορά του Τζάστιν Κερζέλ στο έργο του Σαίξπηρ περιλαμβάνει την Κοτιγιάρ στον καθοριστικό ρόλο της Λαίδη Μάκβεθ. Στην ερμηνεία της, η ηθοποιός «μεταφέρεται» από το μίσος και την απληστία, στον φόβο και την ενοχή αποκτώντας μια θέση ανάμεσα στις σπουδαίες ηθοποιούς που έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτό τον ρόλο.

5. Μεσάνυχτα στο Παρίσι, «Midnight in Paris» (2011)

Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως το πιο σπουδαίο φιλμ του Γούντι Άλεν που κυκλοφόρησε την τελευταία δεκαετία. Το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» επικεντρώνεται στην «εισβολή» του συγγραφέα Γκιλ (Όουεν Γουίλσον) στη λογοτεχνική ιστορία του Παρισιού. Ο Γκιλ σκέφτεται το παρελθόν και την πρώην σύντροφό του Αντριάνα (Κοτιγιάρ), αντί για το παρόν και την αρραβωνιαστικιά του.

4. Κάποτε στη Νέα Υόρκη, «The Immigrant» (2013)

Η ηθοποιός δίνει μια από τις πιο δυναμικές ερμηνείες της καριέρας της στη δραματική ταινία του Τζέιμς Γκρέι. Υποδύεται μια Πολωνή νοσοκόμα που εξαναγκάζεται στην πορνεία από τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Χοακίν Φίνιξ. Η Κοτιγιάρ κέρδισε το βραβείο Α Γυναικείου Ρόλου στα New York Film Critics Circle Awards.

3. Σώμα με Σώμα, «Rust and Bone» (2012)

Στο μελόδραμα από το 2012, η ηθοποιός υποδύεται τη Στεφανία που χάνει και τα δύο πόδια της μετά από ένα φρικτό ατύχημα. Αναπτύσσει έναν δεσμό με τον Άλι, έναν πρώην μποξέρ και μοναχικό πατέρα ο οποίος θα τη βοηθήσει να αποδεχθεί κάποιες καταστάσεις. Η Κοτιγιάρ κέρδισε υποψηφιότητα Α’ Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία Σεζάρ.

2. Ζωή Σαν Τριαντάφυλλο, «La Vie en Rose» (2007)

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες ερμηνείες της Κοτιγιάρ ήταν αυτή στον ρόλο της εμβληματικής τραγουδίστρια Εντίθ Πιάφ στην αυτοβιογραφία που σκηνοθέτησε ο Ολιβιέ Νταάν το 2007. Η ιστορία ακολουθεί την Πιαφ από την παιδική της ηλικία μέχρι την άνοδο στη δόξα. Για την εκπληκτική ερμηνεία της, η Κοτιγιάρ κέρδισε -μεταξύ άλλων – Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA.

1. Δύο Ημέρες, Μια Νύχτα, «Two Days, One Night» (2014)

Στη δραματική ταινία των αδερφών Νταρντέν, η Κοτιγιάρ υποδύεται τη Σάντρα, μια νεαρή γυναίκα που έχει μόνο ένα Σαββατοκύριακο να πείσει τους συναδέρφους της να μην δεχθούν το μπόνους που τους δίνει το αφεντικό όταν εκείνη απουσιάζει σε άδεια γιατί αυτό θα σημαίνει πως μπορεί να χάσει τη δουλειά της. Η ηθοποιός κέρδισε υποψηφιότητα Όσκαρ και κέρδισε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου όπως και τα National Society of Film Critics Awards.