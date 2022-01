Βραβεία Σεζάρ 2022: «Annette», «Lost Illusions», «Aline» υποψήφιες στα γαλλικά Όσκαρ

Η ταινία του Ξαβιέ Τζιανολί «Lost Illusions», η βιογραφία της Σελίν Ντιόν «Aline» σε σκηνοθεσία Βαλερί Λεμερσιέ και το σκοτεινό μιούζικαλ «Annette» του Λεός Καράξ με τους Μαριόν Κοτιγιάρ και Άνταμ Ντράιβερ είναι τα φιλμ που ηγούνται τις υποψηφιότητες της 47ης τελετής απονομής των βραβείων Σεζάρ, των Όσκαρ της Γαλλίας. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν διαδικτυακά την Τετάρτη, ένα μήνα πριν την εκδήλωση στις 25 Φεβρουαρίου η οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία κοινού.

Άλλες ταινίες που θα διαγωνιστούν φέτος για το πολυπόθητο αγαλματίδιο είναι οι: «Bac Nord» του Σεντρίκ Χιμένεζ, «La fracture» της Κατρίν Κορσινί, το «Boite noire» του Γιαν Γκοζλάν, το «Paris, 13th District» του Ζακ Οντιάρ και το «Onoda: 10,000 Nights in the Jungle» του Άρθουρ Χαράρι.

Η – βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας – ταινία της Οντρέ Ντιγουάν «Το Γεγονός» («L’ Evénement») και το «Titane» της Ζουλιά Ντικουρνό κέρδισαν από 4 υποψηφιότητες η καθεμία.

Το φιλμ «Lost Illusions» («Χαμένα Όνειρα») που διαγωνίζεται για 15 βραβεία Σεζάρ είναι μια κινηματογραφική μεταφορά υψηλού προϋπολογισμού του ομώνυμου αριστουργηματικού μυθιστορήματος του Γάλλου λογοτέχνη Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Όλοι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην ταινία, είναι υποψήφιοι για βραβείο. Η ταινία εποχής αφηγείται την ιστορία του Λουσιέν ντι Ρουμπεπρέ, ενός νεαρού και σκληρά φιλόδοξου ποιητή της μεσαίας τάξης ο οποίος εμπλέκεται σε μια απαγορευμένη σχέση με τη βαρόνη Λουίζ ντι Μπαργκετόν και βρίσκεται μόνος και άφραγκος στο Παρίσι, μέχρι που θα συναντήσει έναν νεαρό δημοσιογράφο που θα τον πάρει υπό την προστασία του.

Πέραν από τα «Lost Illusions», «L’ Evénement» και «Boite Noire», οι ταινίες που κέρδισαν τις περισσότερες υποψηφιότητες Σεζάρ, έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών. Από τις υποψηφιότητες, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι ηχηρές απουσίες. Όπως για παράδειγμα το «Titane» και ο πρωταγωνιστής Βίνσεντ Λίντον που έλειπαν από τις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία και Α’ Ανδρικός Ρόλος αντίστοιχα. Μάλιστα, ο Λίντον που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Γαλλίας κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στις Κάννες για την ερμηνεία του στην ταινία της Ντικουρνό. Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η υποψηφιότητα του Άνταμ Ντράιβερ για τον ρόλο του στο «Annette», καθώς είναι από τους λίγους Αμερικανούς σταρ που προτείνονται για Σεζάρ, μετά τους Κρίστεν Στιούαρτ και Άνταμ Μπρόντι. Ωστόσο, η συμπρωταγωνίστρια του Ντράιβερ, Μαριόν Κοτιγιάρ δεν κατάφερε να κατακτήσει μια θέση στη λίστα με τις υποψηφιότητες για τον γυναικείο ρόλο.

Φέτος, η πρόβλεψη και επιλογή των υποψηφιοτήτων ήταν πιο δύσκολες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ταινιών που οι κυκλοφορίες τους αναβλήθηκαν από το 2020 ως το 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία: «Aline» – Βαλερί Λεμερσιέ, «Annette» – Λεός Καράξ, «Bac Nord» – Σεντρίκ Χιμένεζ, «L’ Evénement» – Οντρέ Ντιγουάν, «Lost Illusions» Ξαβιέ Τζιανολί, «Onoda, 10,000 Nights in the Jungle» – Άρθουρ Χαράρι

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Βαλερί Λεμερσιέ («Aline»), Λεός Καράξ («Annette»), Οντρέ Ντιγουάν («L’ Evénement»), Ξαβιέ Τζιανολί («Lost Illusions»), Άρθουρ Χαραρί («Onoda, 10,000 Nights in the Jungle»), Ζουλιά Ντικουρνό («Titane»)

Καλύτερο Μοντάζ: Νέλι Κετιέ – «Annete», Σιμόν Ζακέτ – «Bac Nord», Φρεντερίκ Μπαϊγιελεζ – «La fracture», Σιρίλ Νακάς – «Lost Illusions»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Λεϊλά Μπεκτί – «The Restless», Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι – «La fracture», Λορ Καλαμί – «Une femme du monde», Βιρζινί Εφιρά – «Benedeta», Βίκι Κριπς – «Serre moi fort», Βαλερί Λεμερσιέ – «Aline», Λέα Σεϊντού – «France»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Νταμιέν Μπονάρ – «The Restless», Άνταμ Ντράιβερ – «Annette», Ζιλ Λελούς – «Bac Nord», Βίνσεντ Μακάινε – «Medecin de nuit», Μπενουά Μαζιμέλ – «Living», Πιο Μαρμαΐ – «La fracture», Πιέρ Νινέ – «Boite noire»

Καλύτερη Φωτογραφία: Καρολίν Σαμπετιέ – «Annette», Κριστόφ Μποκάρν – «Lost Illusions», Πολ Γκιλχάουμε – «Paris, 13th District», Τομ Χαράρι – «Onoda, 10,000 Nights in the Jungle», Ρούμπεν Ιμπενς – «Titane»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ζαν Μπαλιμπάρ – «Lost Illusions», Σελίν ντε Φρανς – «Lost Illusions», Αϊσάτου Ντιάλο Σάνια – «La fracture», Αντέλ Εξαρχόπουλος – «Mandibules», Ντανιέλ Φισόντ – «Aline»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Φρανσουά Σιβίλ – «Bac Nord», Ξαβιέ Ντολάν – «Lost Illusions», Βινσέντ Λακόστ – «Lost Illusions», Καρίμ Λεκλού – «Bac Nord», Σιλβέν Μαρσέλ – «Aline»

Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός: Νοέ Αμπιτά – «Slalom», Σαλόμ Ντιγουάελς – «Lost Illusions», Αγκάθ Ρουσέλ – «Titane», Αναμαρία Μπαρτολομέϊ – «L’ Evénement», Λούσι Ζαγκ – «Paris, 13th District»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος: Σαντόρ Φουντέκ – «Supremes», Σάμι Ουταλμάντι – «Une histoire d’amour et de desir», Τιμοτέ Ρομπάρ – «Magnetic Beats», Ματίκα Σαμπά – «Paris, 13th District», Μπεντζαμίν Βουαζάν – «Lost Illusions»

Καλύτερο Ντεμπούτο: «Gagarine», «Magnetic Beats», «La Nuee», «La panthere des neiges», «Slalom»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Compartment n. 6», «Drive My War», «First Cow», «The Worst Person in the World», «Parallel Mothers», «The Father»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Βαλερί Λεμερσιέ, Μπριζίτ Μπουκ – «Aline», Λεός Καράξ, Ρον Μάελ, Ράσελ Μάελ – «Annette», Γιαν Γκοζλάν, Σιμόν Μουταϊρού, Νικολά Μπουβέ – Λεβράρ «Boite Noire», Κατρίν Κορσινί, Λορέτ Πολμάνς, Ανιές Φοβρέ «La fracture», Άρθουρ Χαράρι, Βίνσεντ Ποιμιρό «Onoda, 10,000 Nights in the Jungle»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: «Les choses humaines», «L’ Evénement», «Lost Illusions», «Paris, 13th District», «Serre moi fort»

Καλύτερα Κινούμενα Σχέδια: «Even Mice Belong in Heaven», «The Summit of Gods», «La traverse»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Animal», «Bigger Than Us», «Debout les femmes!», «Indes Galantes», «La panthere des neiges»

Καλύτερο Σάουντρακ: Ρον, Ράσελ Μάελ – «Annette», Γκιγιομ Ρουσέλ – «Bac Nord», Φιλίπ Ρόμπι – «Boite Noire», Ρον – «Paris, 13th District», Γουόρεν Έλις, Νικ Κέιβ – «La panthere des neiges»

Καλύτερο Μοντάζ Ήχου: «Aline», «Annette», «Boite Noire», «Lost Illusions», «Magnetic Beats»

Καλύτερα Κοστούμια: «Aline», «Annette», «Delicieux», «Eiffel», «Lost Illusions»

Με πληροφορίες από το Variety

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr