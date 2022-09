Τιμοτέ Σαλαμέ: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας του Γκουαντανίνο «Bones & All» (βίντεο)

Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Λούκα Γκουαντανίνο επιστρέφουν σε νέα συνεργασία. Ο δημοφιλής Ιταλός σκηνοθέτης («Call Me By Your Name») και ο νεαρός ηθοποιός («Dune», «Little Women», «The King») ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της ταινίας «Bones & All» της οποίας το καινούργιο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Καμίλ Δηάγγελης, το «Bones & All» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980. Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι έφηβων κανίβαλων, τους Λι (Σαλαμέ) και Μάρεν (Τέιλορ Ράσελ). Το νέο τρέιλερ μας δίνει μια λεπτομερή ματιά στην ταινία.

Η επίσημη περιγραφή του φιλμ είναι η εξής: «Μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια νεαρή γυναίκα η οποία μαθαίνει πώς να επιβιώνει στο περιθώριο της κοινωνίας και έναν νεαρό τυχοδιώκτη όταν συναντιούνται και μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι 1000 μιλίων που τους οδηγεί σε κρυμμένα μονοπάτια και “κλειστές πόρτες” στην Αμερική του Ρόναλντ Ρίγκαν».

Η ταινία του Γκουαντανίνο «Call Me By Your Name» γνώρισε αμέσως επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 2017, εκτοξεύοντας τον Σαλαμέ σε διεθνή αναγνώριση και επιτυχία. Για παράδειγμα, αργότερα συμμετείχε σε φιλμ των Γουες Άντερσον και Ντενί Βιλνέβ.

Με πληροφορίες από το Far Out Magazine