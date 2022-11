«Indiana Jones»: Οι πρώτες εικόνες της επερχόμενης πέμπτης ταινίας

Η νέα ταινία του Indiana Jones αποτελεί ένα από τα πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο της καινούργιας χρονιάς, με τους θαυμαστές να ανυπομονούν για την επιστροφή του Χάρισον Φορντ στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, το περιοδικό Empire αποκάλυψε σε δημοσίευμά του σχετικά με την ταινία, περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή καθώς και νέες εικόνες των ηθοποιών που συμμετέχουν. Η ιστορία ακολουθεί για ακόμα μια φορά τον δημοφιλή καθηγητή αρχαιολογίας να αναμετριέται με μια ομάδα ναζί.

Check out @empiremagazine exclusive image of Harrison Ford as Indiana Jones, returning to theaters in 2023. pic.twitter.com/CFLRHneS7a — Indiana Jones (@IndianaJones) November 18, 2022



Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τον Φορντ στον ρόλο του Indiana Jones, τον Μαντς Μίκελσεν στον ρόλο του κακού Βόλερ που είναι εμπνευσμένος από αληθινό πρόσωπο και τη Φίμπι – Γουόλερ Μπριτζ ως Έλενα, βαφτιστήρα του χαρακτήρα του Φορντ.

Check out @empiremagazine‘s first look image of Boyd Holbrook as Klaber in the upcoming Indiana Jones film, coming to theaters in 2023. pic.twitter.com/ZErw80ElDV — Indiana Jones (@IndianaJones) November 19, 2022

Check out @empiremagazine‘s first look image of Mads Mikkelsen as Voller in the upcoming Indiana Jones film, coming to theaters in 2023. pic.twitter.com/Kog9lF8WG9 — Indiana Jones (@IndianaJones) November 19, 2022



Το τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία του Ιντιάνα Τζόουνς θα περιλαμβάνει και νέους χαρακτήρες τους οποίους θα υποδυθούν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Τόμας Κρέτσμαν, Σονέτ Ρενέ Γουίλσον και Μπόιντ Χόλμπρουκ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τους ρόλους τους.

First look at Phoebe Waller-Bridge in ‘INDIANA JONES 5’. pic.twitter.com/3OOUp2jOEh — Film Updates (@FilmUpdates) November 21, 2022





Με πληροφορίες από το The Playlist