«Τα οπτικά εφέ “κόβουν την ανάσα”»: Εντυπωσίασε το σίκουελ του «Avatar» – Τα πρώτα σχόλια και η πρεμιέρα

Μετά από 13 χρόνια αναμονής, η δεύτερη ταινία «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες στις αίθουσες ανά τον κόσμο.

Πρώτα όμως, το φιλμ με τίτλο «Avatar: The Way of Water» παρουσιάστηκε σε αποκλειστική προβολή σε δημοσιογράφους, λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρώτες αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με όσους παρακολούθησαν το σίκουελ να σχολιάζουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κινηματογραφική επιστροφή στον πλανήτη της Πανδώρα.

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty – this is moviemaking & storytelling at its absolute finest. pic.twitter.com/RicnpDghrx — Erik Davis (@ErikDavis) December 6, 2022



Οι πρώτες κριτικές είναι θετικές και μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων έγραψε ότι εντυπωσιάστηκε για ακόμα μια φορά από την απεριόριστη φαντασία του Κάμερον και τα άψογα οπτικά εφέ. Μερικά από τα σχόλια στο Τουίτερ ήταν τα: «Το “Avatar: The Way of Water” είναι εκπληκτικό». «Μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο συναισθηματικό από την πρωτότυπη ταινία, τα οπτικά εφέ “κόβουν την ανάσα”. Η ιστορία, το θέαμα, η ομορφιά – η κινηματογράφηση και αφήγηση στα καλύτερά τους».

James Cameron once again shows filmmakers how it’s done. I’ve said it a thousand times. Never doubt him. AVATAR: THE WAY OF WATER is how you do epic blockbuster-ing. Emotional, visceral, and as big as movies get. @officialavatar — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) December 6, 2022



Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Happy, Sad, Confused», Τζος Χόροβιτς είπε: «Ο Τζέιμς Κάμερον δείχνει για ακόμα μια φορά στους κινηματογραφιστές πώς γίνεται η δουλειά. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Να μην τον υποτιμάτε ποτέ. Το “Avatar: The Way of Water” αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο γυρίζεται ένα επικό blockbuster».

Στην ταινία, διάρκειας τριών ωρών και 10 λεπτών, ο Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον) και η Νεϊτίρι (Ζόι Σαλντάνα), είναι πλέον γονείς οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύσουν την οικογένειά τους από μια νέα απειλή που πλησιάζει τον Πανδώρα. Στο δεύτερο φιλμ, συμμετέχουν οι Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ και Κέιτ Γουίνσλετ.

«Το κεντρικό θέμα της ιστορίας είναι η οικογένεια, οι οικογένειες που προσπαθούν να παραμείνουν μαζί και το πόσο μακριά θα μπορούσαμε όλοι να φτάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το μέρος όπου ζούμε. Το σενάριο βασίζεται σε έναν βαθμό στην οικογένεια του Τζέιμς Κάμερον αλλά και το πόσο ευάλωτος είναι κάποιος όταν αποκτά παιδιά», δήλωσε η Σιγκούρνεϊ Γουίβερ σε παλαιότερη συνέντευξή της στον ιστότοπο Variety.

Όσο για τη μεγάλη διάρκεια, ο Κάμερον δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Empire : «Δεν θέλω να γκρινιάξει κάποιος για τις τρεις ώρες από τη στιγμή που κάθονται στον καναπέ του σπιτιού και επί οκτώ ώρες παρακολουθούν τηλεόραση».

Ο Τζέιμς Κάμερον στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

Από αριστερά: Σιγκούρνεϊ Γουίβερ και Κέιτ Γουίνσλετ στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

Η Ζόι Σαλντάνα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

Οι συντελεστές της ταινίας «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

Με πληροφορίες από το Variety, το Empire