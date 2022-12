Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου: «Avatar 2», «Elvis» και «The White Lotus» στη λίστα για το 2022

Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες και οργανισμοί, ανακοινώνουν τις λίστες με τις αγαπημένες τους ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Αυτές που ξεχώρισαν τη χρονιά που φεύγει.

To Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) ανακοίνωσε πρόσφατα τις 10 κορυφαίες ταινίες και σειρές για το 2022 και αυτό που παρουσίασε ενδιαφέρον είναι όσες δεν εντάχθηκαν στη λίστα του.

Για παράδειγμα, στις επιλογές ταινιών δεν συμπεριλήφθηκαν παραγωγές συνδρομητικών υπηρεσιών streaming για πρώτη φορά από τότε που έγιναν βιώσιμο τμήμα της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Οι 10 καλύτερες ταινίες του AFI, είναι οι: «Avatar: The Way of Water», «Elvis», «Everything Everywhere All At Once», «The Fabelmans», «Nope», «She Said», «Tár», «Top Gun: Maverick», «The Woman King» και «Women Talking».

Το AFI έχει ιστορικό στη σωστή πρόβλεψη όσον αφορά τις υποψηφιότητες στην κατηγορία του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας με την Universal Films αυξάνει τις πιθανότητές της να είναι υποψήφια, καθώς έχει τέσσερις ταινίες στη λίστα.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, οι προβλέψεις περιελάμβαναν περισσότερο περιεχόμενο που παράγεται από συνδρομητικές υπηρεσίες streaming. Η λίστα των 10 κορυφαίων τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι: «Abbott Elementary», «The Bear, Better Call Saul», «Hacks», «Mo», «Pachinko», «Reservation Dogs», «Severance», «Somebody Somewhere» και «The White Lotus».

Το γκαλά του AFI κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθούν οι δημιουργοί και συντελεστές των 10 κινηματογραφικών και 10 τηλεοπτικών παραγωγών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου του 2023 στο Μπέβερλι Χιλς.

Με πληροφορίες από το AFI, το ΑΠΕ-ΜΠΕ