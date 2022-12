Από το «Stripes» μέχρι το «Halloween II»: Οι 14 ταινίες που δεν αρέσουν στον Ταραντίνο

Στη διάρκεια των 30 χρόνων της καριέρας του, ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει εντυπωσιάσει με το δικό του χαρακτηριστικό στιλ όσον αφορά την κινηματογράφηση.

Όχι μόνο έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ Σκηνοθεσίας και έχει κερδίσει Όσκαρ Σεναρίο για τις ταινίες «Pulp Fiction» και «Django Unchained», αλλά κάθε φορά που παραχωρεί κάποια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος ενθουσιάζει με τις εγκυκλωπαιδικές του γνώσεις όσον αφορά το σινεμά άλλων δημιουργών καθώς και τον κινηματογράφο γενικότερα.

Ο Ταραντίνο εμπνέεται από φιλμ που του αρέσουν και μάλιστα δανείζεται στοιχεία για τη δημιουργία των δικών του κινηματογραφικών πρότζεκτ.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο δημιουργός μίλησε για τις αγαπημένες του ταινίες. Τώρα, αποκαλύπτει εκείνες που δεν του αρέσουν, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού που τον ακολουθεί πιστά. Ποιες είναι, λοιπόν, οι 14 που ο δημοφιλής σκηνοθέτης δεν συνιστά για παρακολούθηση;

1. Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)

2. Natural Born Killers (1994)

3. Scream (1996)

4. The Town (2010)

5. Tenet (2020)

6. Stripes (1981)

7. Scrooged (1988)

8. Groundhog Day (1993)

9. The Hunger Games (2012)

10. Halloween II (1981)

11. Το Σύμπαν της Μάρβελ (2008 – Σήμερα)

12. Star Wars: The Force Awakens – Episode VII (2015)

13. The Matrix Reloaded (2003)

14. The Matrix Revolutions (2003)

Με πληροφορίες από το IndieWire