Από το «Hallowe’en Party» μέχρι το «Dune»: Βιβλία που έγιναν ταινίες και θα προβληθούν το 2023

Ταινίες με υπερήρωες, blockbusters των στούντιο DC και Marvel, οσκαρικά φιλμ, ημιαυτοβιογραφικές ιστορίες και κινούμενα σχέδια. Η κινηματογραφική σοδειά του 2023 αναμένεται ενδιαφέρουσα με τη βιομηχανία να είναι αισιόδοξη όσον αφορά την επιστροφή του κόσμου στις αίθουσες.

Εκτός όμως από αυτά τα είδη, στη μεγάλη οθόνη μεταφέρονται και κλασικά – ή πιο σύγχρονα – βιβλία, χαρακτήρες που αγαπήθηκαν μέσα από τη λογοτεχνία και τώρα παίρνουν σάρκα και οστά. Η λίστα περιλαμβάνει από εμβληματικά συγγραφικά έργα μέχρι σχετικά πρόσφατα best sellers.

Από το μυστηριώδες «A Haunting in Venice» που βασίζεται στο βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι «Hallowe’en Party» μέχρι το δεύτερο μέρος του «Dune», αυτές είναι οι σημαντικότερες κινηματογραφικές προσαρμογές με διασκευασμένο – ή πιστό στην πρωτότυπη πηγή – σενάριο.

«The Cabin at the End of the World», Πολ Τρέμπλεϊ

Το μυθιστόρημα τρόμου του Τρέμπλεϊ εστιάζει σε δύο πατεράδες και την κόρη τους της οποίας η ειδυλλιακές διακοπές σε μια απομονωμένη καμπίνα διακόπτονται από μια εισβολή στο σπίτι. Σύντομα, θα ανακαλύψουν ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο έγκλημα και οι απαγωγείς προσπαθούν να τους πείσουν να κάνουν μια καταστροφική επιλογή για να αποτρέψουν μια αποκάλυψη. Το φιλμ με τίτλο «Knock at the Cabin» σκηνοθετεί ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν («Glass», «Split», «The Sixth Sense»). Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε τους Τζόναθαν Γκροφ, Ντέιβ Μπατίστα, Ρούπερτ Γκριντ, Μπεν Άλντριτζ.

«Η Ξανθιά με τα Μαύρα Μάτια», Μπέντζαμιν Μπλακ

Ο Λιαμ Νίσον πρωταγωνιστεί ως ο ιδιωτικός ερευνητής Φίλιπ Μάρλοου στην επερχόμενη κινηματογραφική εκδοχή του νεο-νουαρ μυθιστορήματος του Μπέντζαμικ Μπλακ με τίτλο «Marlowe». Βασισμένο σε χαρακτήρα που αρχικά δημιούργησε ο διάσημος συγγραφέας – ντέτεκτιβ Ρέιμοντ Τσάντλερ, η ιστορία ακολουθεί τον Μάρλοου σε μια υπόθεση που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950. Μια εντυπωσιακή γυναίκα τον προσλαμβάνει για να βρει τον πρώην εραστή της, αλλά πολύ γρήγορα ο Μάρλοου θα ανακαλύψει ότι η εξαφάνιση του άνδρα είναι μόνο η αρχή. Συμπρωταγωνιστούν οι Νταιάν Κρούγκερ, Τζέσικα Λανγκ, Άλαν Κάμινγκ.

«Are You There God? It’s Me, Margaret», Τζούντι Μπλουμ

Πολλές γενιές κοριτσιών έχουν μεγαλώσει με το εμβληματικό μυθιστόρημα της Τζούντι Μπλουμ με θέματα όπως η εφηβεία και ο δρόμος προς την ενηλικίωση. Όταν η οικογένειά της μετακομίζει στα προάστια του Νιού Τζέρσεϊ, η Μάργκαρετ προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα ομάδα συμμαθητών, δημιουργώντας ένα μυστικό κλαμπ ώστε να μπορούν να μιλούν για όσα αδυνατούν να επικοινωνήσουν στους γονείς τους. Το μόνο που την κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα κορίτσια είναι η σχέση της με τη θρησκεία. Δεν πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά «μιλάει» με τον Θεό για όσα συμβαίνουν στη ζωή της. Πρωταγωνίστριες είναι οι Άμπι Ράιντερ Φόρτσον και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.

«American Prometheus», Κάι Μπερντ & Σέργουιν Τζ. Μάρτιν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία «Oppenheimer», βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και τη βιογραφία από τους Μπερντ και Σέργουιν. Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή και καριέρα του Οπενχάιμερ, του Αμερικανού φυσικού, υπεύθυνου για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Ο Κίλιαν Μέρφι βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μαζί του ένα μεγάλο καστ που αποτελείται από τους Έμιλι Μπλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φλόρενς Πιου, Ράμι Μάλεκ, Τζος Χάρτνετ.

«Hallowe’en Party», Άγκαθα Κρίστι

Ο Κένεθ Μπράνα («Belfast») σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο «A Haunting in Venice». Μια ιστορία που μεταφέρεται στην οθόνη από το μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι «Hallowe’en Party». Ο Μπράνα θα υποδυθεί τον Ηρακλή Πουαρό. Σε αυτή την ιστορία, ο Πουαρό έχει μόλις αποσυρθεί από την επιχείρηση εξιχνίασης εγκλημάτων αλλά όταν ένας άνδρας θα βρεθεί νεκρός, όλοι βασίζονται σε αυτόν για την επίλυση του γρίφου. Στην ταινία συμμετέχουν οι Τζέιμι Ντόρναν, Τίνα Φέι, Μισέλ Γεό και Τζουντ Χιλ.

«Dune», Φρανκ Χέρμπερτ

Δύο χρόνια μετά το πρώτο μέρος, το «Dune» επιστρέφει με το δεύτερο. Η ιστορία του Πολ Ατρείδη, των Φρέμεν και άλλων δυνάμεων που μάχονται στον πλανήτη Αρράκις και αλλού, συνεχίζεται. Ενάντια στις επιθυμίες της μητέρας του να ενταχθεί στους Φρέμεν, ο Πολ προσπαθεί να φέρει ειρήνη στον χαοτικό πλανήτη και να εκδικηθεί όσους πλήγωσαν την οικογένειά του. Και όλα αυτά υπό μια πιθανή τρομακτική μοίρα για ολόκληρη το σύμπαν την οποία μόνο ο Πολ μπορεί να σταματήσει. Το καστ αποτελείται από τους: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ζεντάγια, Τζος Μπρόλιν, Στέλαν Σκαρσγκαρντ, Ντέιβ Μπατίστα, Χαβιέ Μπαρδέμ, Φλόρενς Πιου, Λέα Σεϊντού, Όστιν Μπάτλερ και Κρίστοφερ Γουόλκεν.

«The Ballad of Songbirds and Snakes», Σουζάν Κόλινς

Το πρίκουελ της επιτυχημένης σειράς «The Hunger Games» διαδραματίζεται δεκαετίες 64 χρόνια πριν τα γεγονότα του πρώτου βιβλίου της σειράς «The Hunger Games» («Αγώνες Πείνας») για να πει την ιστορία του πως ένα αγόρι μεγαλώνει και γίνεται ο αυταρχικός δικτάτορας, πρόεδρος Σνόου. Στο καστ εντάσσονται οι Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Πίτερ Ντίνγκλειτζ, Βαϊόλα Ντέιβις κ.α.