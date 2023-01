Μια ταινία ελληνικής συμπαραγωγής στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Μερικούς μήνες μετά τον θρίαμβο στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και τη νίκη του Χρυσού Φοίνικα, η ταινία του Ρούμπεν Έστλουντ «Το Τρίγωνο της Θλίψης» («Triangle of Sadness») απέσπασε 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Συγκεκριμένα το φιλμ του Σουηδού σκηνοθέτη, που πρόκειται για μια ελληνική συμπαραγωγή και γυρίστηκε εν μέρει στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας και με το σκάφος «Christina O» ανοιχτά της Ηλείας, είναι υποψήφιο στις σημαντικές κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Σκηνοθεσία» και «Πρωτότυπο Σενάριο».

Στο φιλμ, που συμμετείχε και η ελληνική εταιρεία Heretic των βραβευμένων παραγωγών Κωνσταντίνου Κοντοβράκη και Γιώργου Καρναβά, σατιρίζονται με αιχμηρό τρόπο οι παρακμιακές σχέσεις στον σύγχρονο καπιταλισμό στη Δύση.

Εδώ ο Έστλουντ καταπιάνεται με θέματα όπως οι ρόλοι και οι κοινωνικές τάξεις: από την πολυτέλεια μιας κρουαζιέρας, οι θεατές μεταφέρονται στις δυσκολίες της επιβίωσης σε ένα ερημονήσι.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Καλύτερη Ταινία: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Elvis, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once («Τα Πάντα Όλα»), The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness («Το Τρίγωνο της Θλίψης»), Women Talking



Καλύτερη Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα («The Banshees of Inisherin»), Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερντ («Everything Everywhere All At Once»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλν («Tar»), Ρούμπεν Εστλουντ («Τρίγωνο της Θλίψης»)

Πρωτότυπο Σενάριο: The Banshees of Inisherin, Τα Πάντα Όλα, The Fabelmans, Tar, Τriangle of Sadness