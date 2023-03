«Τα Πάντα Ολα»: Η αληθινή ιστορία πίσω από το καθαριστήριο της ταινίας

Το Majers Coin Laundry στο Σαν Φερνάντο, θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε καθαριστήριο. Κι όμως, από τον Μάρτιο του 2020 έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Λος Αντζελες λόγω των γυρισμάτων της ταινίας «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All At Once» που πραγματοποιήθηκαν εκεί.

Στριμωγμένο ανάμεσα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και ένα πάρκο τροχόσπιτων, το Majers Coin Laundry έχει ψηλά παράθυρα τα οποία αποκαλύπτουν τους αυτόματους πωλητές γεμάτους με σοκολάτες. Την είσοδο πλαισιώνει μια σειρά από μεταλλικά καρότσια που όταν φυσάει δυνατά, ο άνεμος τα μετακινεί στον διπλανό χώρο πάρκινγκ.

Για έξι ολόκληρες ημέρες, το κατάστημα έγινε το δεύτερο σπίτι των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, δημιουργών του φιλμ «Τα Πάντα Ολα» που στις 12 Μαρτίου είναι το φαβορί όχι μόνο για ένα αλλά περισσότερα αγαλματίδια Οσκαρ. Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η Μισέλ Γεό στον ρόλο της Εβελιν Γουάνγκ, της οποίας η ζωή θα αλλάξει όταν θα αρχίσει να μεταπηδά σε παράλληλα σύμπαντα και να συναντά διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της. Η Γουάνγκ εργάζεται σε καθαριστήριο προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφύγει τα οικογενειακά προβλήματα και μια μανιακή εφοριακό που την κυνηγάει. Το κατάστημα έγινε το επίκεντρο των παράλληλων αυτών συμπάντων στα οποία μας μεταφέρει η ιστορία.

Μερικές μέρες πριν την 95η τελετή απονομής των Οσκαρ, η ταινία «σάρωσε» και στα βραβεία των σκηνοθετών, παραγωγών, σεναριογράφων και του Σωματείου Ηθοποιών (SAG).

We got to hang with Kenny Majers at his Majers Coin Laundry in San Fernando, CA, location used by @allatoncemovie !@jonahmv with the words!

At the L.A. laundromat where it was made, an Oscar hopeful reflects ‘25 years of me’ https://t.co/10yrFS5nPC pic.twitter.com/okHsFaU4KZ

— Jay L. Clendenin / onto the next… (@jaylclendenin) March 10, 2023