95 χρόνια Οσκαρ: Από την πρώτη τελετή απονομής, μέχρι το περυσινό χαστούκι του Γουιλ Σμιθ

Το μπεζ – και όχι κόκκινο – χαλί έχει στρωθεί, οι τελευταίες λεπτομέρειες της εκδήλωσης έχουν τακτοποιηθεί και το Χόλιγουντ είναι έτοιμο για να γιορτάσει τα κινηματογραφικά επιτεύγματα του 2022.

Το βράδυ της 12ης Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα), θα γνωρίζουμε τους νικητές της φετινής, 95ης τελετής απονομής των Οσκαρ.

Πόσα χρυσά αγαλματίδια θα συγκεντρώσει η ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once») των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ; Θα «υποκλιθεί» η Ακαδημία στην ερμηνεία της Κέιτ Μπλάνσετ στο «Tár»; Και πώς θα τα πάει το «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Εστλουντ, μεγάλο μέρος του οποίου γυρίστηκε στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας;

Μερικές ώρες πριν την εκδήλωση, κάνουμε μια αναδρομή στον πιο σημαντικό θεσμό της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και τις στιγμές που ξεχώρισαν ανά τα χρόνια.

Η πρώτη διοργάνωση της Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1929 στην αίθουσα Μπλόσομ του ξενοδοχείου Χόλιγουντ Ρούσβελτ.

Η τελετή διήρκεσε μόλις 15 λεπτά και τους νικητές ανακοίνωσε ο Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής Ντάγκλας Φέρμπανκς. Όλες οι βραβευμένες ταινίες ήταν βωβές, εκτός από μια: η «The Jazz Singer» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον. Το μεγάλο βραβείο, ωστόσο, πήγε στο φιλμ «Wings».

Την επόμενη χρονιά, το Οσκαρ Καλύτερης Παραγωγής έλαβε το πολεμικό δράμα «All Quiet on the Western Front», το ριμέικ του οποίου φέτος έχει 9 υποψηφιότητες.

Το 1939, η Χάτι ΜακΝτάνιελ έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή ηθοποιός που κερδίζει Οσκαρ. Κι αυτό για τον ρόλο της Μέιμι που υποδύθηκε στην ταινία «Οσα Παίρνει ο Ανεμος».

Η ΜακΝτάνιελ, η οποία καθόταν σε ξεχωριστό τραπέζι από τους συμπρωταγωνιστές της λόγω φυλετικών διακρίσεων, σηκώθηκε από τη θέση της και ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το αγαλματίδιο του Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Σκάνδαλα και διαμάχες

Με τα χρόνια, στα Οσκαρ έχουμε παρακολουθήσει σκάνδαλα και διαμάχες, όπως αυτή των αδερφών Τζοάν Φοντέιν και Ολίβια ντε Χάβιλαντ οι οποίες απεχθάνονταν η μια την άλλη.

Και οι δύο διεκδικούσαν το 1942 το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Τελικά, κέρδισε η Φοντέιν για την ερμηνεία της στην ταινία του Αλφρεντ Χίτσκοκ, «Υποψίες» («Suspicion»).

Η απονομή των Οσκαρ συνεχίστηκε κατά την περιβόητη περίοδο του «Μακαρθισμού» όπου πολλοί σεναριογράφοι του Χόλιγουντ «μπήκαν» στη μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές.

Όλα αυτά ανατράπηκαν το 1957 όταν το βραβείο Σεναρίου δόθηκε στον Ντάλτον Τράμπο ο οποίος κέρδισε με το όνομα Ρόμπερτ Ριτς για το γουέστερν «The Brave One». Αλλά ο ίδιος δεν βρισκόταν στην τελετή κι έτσι κάποιος άλλος παρέλαβε το βραβείο του.

Το 1953 ήταν η χρονιά που τα Οσκαρ άρχισαν να μεταδίδονται στην τηλεόραση με οικοδεσπότη τον κωμικό, ηθοποιό, τραγουδιστή και χορευτή Μπομπ Χόουπ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο ίδιος είπε αστειευόμενος: «Δεν είναι υπέροχο που όλοι οι λαμπεροί αστέρες θα “βρίσκονται” απόψε στα σπίτια σας; Τηλεόραση, εκεί όπου οι ταινίες πηγαίνουν για να πεθάνουν».

Μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Οσκαρ ήταν η νίκη του Τσάρλι Τσάπλιν, του οποίου η καριέρα ξεκίνησε στον βωβό κινηματογράφο, με το βραβείο για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο Τσάπλιν έλαβε από το κοινό χειροκρότημα διάρκειας 12 λεπτών.

Το 1973, η ιθαγενής ακτιβίστρια και ηθοποιός Σαχίν Λιτλφέδερ παρευρέθηκε στα Οσκαρ εκ μέρους του Μάρλον Μπράντο για να αρνηθεί το χρυσό του αγαλματίδιο που είχε κερδίσει για τον ρόλο του Βίτο Κορλεόνε στον «Νονό».

Ο Μπράντο το αρνήθηκε λόγω της «μεταχείρισης των Ινδιάνων της Αμερικής» από την κινηματογραφική βιομηχανία. Πολλά χρόνια μετά, η Λιτλφέδερ αποκάλυψε ότι εκείνο το βράδυ, οι φύλακες της τελετής την απομάκρυναν από τη σκηνή. Περίπου 50 χρόνια από αυτό το γεγονός, η Ακαδημία της ζήτησε συγγνώμη.

Ένα χρόνο μετά, οι παρευρισκόμενοι της τελετής των Οσκαρ αντέδρασαν, όταν ο ομοφυλόφιλος φωτογράφος και ακτιβιστής Ρόμπερτ Οπέλ έτρεξε στη σκηνή γυμνός.

#OscarsSoWhite

Την τελευταία δεκαετία, τα Οσκαρ έχουν κατακριθεί επειδή δεν βραβεύουν ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς διαφορετικής εθνικότητας.

Με αποκορύφωμα το 2017, όπου ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων και δημιουργήθηκε το διαδικτυακό χάσταγκ #OscarsSoWhite.

Το 2022, οι νικητές της τελετής επισκιάστηκαν από την επίπληξη ανάμεσα στους Γουίλ Σμιθ και Κρις Ροκ. Ο Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Αμερικανό κωμικό επειδή ο δεύτερος έκανε ένα άκομψο χιουμοριστικό σχόλιο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Η Πίνκετ Σμιθ πάσχει από αλωπεκία.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σμιθ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «King Richard».

