Oscars 2023: Η στιγμή που η Ακαδημία τίμησε την Ειρήνη Παππά και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Η Ειρήνη Παππά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν μέρος στην ενότητα των Οσκαρ «In Memoriam», στο πλαίσιο της οποίας η Ακαδημία τιμά κάθε χρόνο προσωπικότητες από τη βιομηχανία ψυχαγωγίας που έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022, ενώ ο καταξιωμένος Ελληνας συνθέτης, στις 17 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Και οι δύο διέγραψαν μια σημαντική πορεία στον χώρο της τέχνης.

