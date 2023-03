«Είναι άθλια» – Ο Χιου Γκραντ δεν πίστευε στην επιτυχία της ταινίας «4 Γάμοι και μια Κηδεία»

Το «4 Γάμοι και μια Κηδεία», κινηματογραφικό πρόζεκτ των Ρίτσαρντ Κέρτις και Μάκ Νιούε,λ με πρωταγωνιστές τους Αντι ΜακΝτάουελ και Χιου Γκραντ, που κυκλοφόρησε το 1994, είναι μία από τις πλέον κλασικές ρομαντικές κομεντί όλων των εποχών.

Ωστόσο, πριν αναλάβει τον ρόλο του, ο Γκραντ δεν πίστευε πολύ στην ταινία χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδι». Αυτό ισχυρίζεται ο ηθοποιός και φίλος του, Σαμ Νιλ, στα επερχόμενα απομνημονεύματά του με τίτλο «Did I Ever Tell You This», όπου αναφέρεται στα σχόλια του Γκραντ πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.

«Ημουν σε δείπνο με τον Χιου Γκραντ στο Λονδίνο, λίγο μετά την κυκλοφορία του φιλμ “Sirens” στο οποίο πρωταγωνίστησε. Τον ρώτησα: “Ποια είναι τα επόμενα σχέδια;”. Και απάντησε: “Μια ταινία – αηδία, που ονομάζεται 4 Γάμοι και μια Κηδεία. Καταστροφή. Σκουπίδι», γράφει ο Νιλ.

Ο Γκραντ συμφώνησε, λέγοντας στον ιστότοπο IndieWire, μέσω μιας ανακοίνωσης: «Αγαπώ τον Σαμ και μου λείπει. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν όλοι σίγουροι για την αποτυχία της ταινίας, μέχρι τις πρώτες προβολές. Εκανα λάθος και το φιλμ μού άλλαξε τη ζωή. Ηταν το ξεκίνημα μιας φιλίας με τον (σεναριογράφο) Ρίτσαρντ Κέρτις και πάντα σεβόμουν τον Μάικ Νιούελ, που μου δίδαξε πράγματα που χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός ηθοποιός σχολιάζει την ταινία. Το 2017 δήλωσε στον ιστότοπο Deadline: «Ηθελαν να μου κάνουν το χειρότερο κούρεμα στον κόσμο – και απέτυχαν, καθώς το κούρεμα αντιγράφηκε και ο κόσμος το ζητούσε στους κομμωτές».

Ο Γκραντ συνεργάστηκε ξανά με τον Κέρτις στις επιτυχημένες ταινίες «Νότινγκ Χιλ», «Αγάπη Είναι» και «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς».

Οι Γκραντ και Μακ Ντάουελ επανενώθηκαν στις 12 Μαρτίου στη σκηνή του Dolby Theatre για να παρουσιάσουν κατηγορία βραβείου Οσκαρ. Και ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

Με πληροφορίες από το IndieWire