Ο Μπίλι Πόρτερ, θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μπόλντουιν σε επερχόμενη ταινία βασισμένη στη ζωή του δημοφιλούς Αμερικανού μυθιστοριογράφου, κριτικού και ακτιβιστή.

Ο σταρ της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Pose» θα συμμετάσχει στο φιλμ και ως παραγωγός μαζί με την εταιρεία Media Group Pictures. Εκτός όμως από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την παραγωγή, ο Πόρτερ θα γράψει το σενάριο μαζί με τον σεναριογράφο και θεατρικό συγγραφέα Ντάν Μακκέιμπ. Το σενάριο θα βασιστεί στο βιβλίο «James Baldwin: A Biography» από το 1994.

Το πρότζεκτ αποτελούσε για πολλά χρόνια ένα όνειρο και προσωπική φιλοδοξία για τον Πόρτερ. Ο 53χρονος βετεράνος του Μπρόντγουεϊ έχει επικοινωνήσει τον θαυμασμό και τη σύνδεσή του με τον επικεφαλής κινήματος για πολιτικά δικαιώματα και δοκιμιογράφο, τον οποίο ανέφερε κατά τη διάρκεια του ιστορικού ευχαριστήριου λόγου όταν κέρδισε βραβείο Emmy το 2019.

«Ως ένας μαύρος queer άνδρας που ζει σε αυτόν τον πλανήτη έχοντας συνείδηση, είμαι – όπως είπε και ο Τζέιμς Μπόλντουιν – σε “έξαλλη κατάσταση”. Υπάρχω επειδή υπήρξε και ο Τζέιμς. Και σκοπεύω να επεκτείνω την κληρονομιά του για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Πόρτερ.

Watch Billy Porter’s acceptance speech for Lead Actor in a Drama Series for #PoseFX #Emmys #Emmys2019 pic.twitter.com/79vn6SU0Rm — The A.V. Club (@TheAVClub) September 23, 2019



Γεννημένος το 1924 στο Χάρλεμ, ο Μπόλντουιν έγινε γνωστός για τις δουλειές του στο θέατρο, την ποίηση, τη συγγραφή βιβλίων, αναφερόμενος συχνά στην εμπειρία του ως ομοφυλόφιλος μαύρος άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικά από τα πιο δημοφιλή έργα του είναι τα «Go Tell It on the Mountain», «Notes of a Native Son», «The Fire Next Time», «Another Country» και «Giovanni’s Room».

Αρκετά από τα πιο σημαντικά έργα του έχουν διασκευαστεί σε ταινίες μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «If Beale Street Could Talk» σε σκηνοθεσία Μπάρι Τζένκινς και του ντοκιμαντέρ «I Am Not Your Negro» σε σκηνοθεσία Ραούλ Πεκ.

«Το ταλέντο και η αφοσίωση των Μπίλι Πόρτερ και Νταν Μακκέιμπ να συνεχίσουν την κληρονομιά και τη συνεισφορά του Τζέιμς Μπόλντουιν, είναι ανεκτίμητα και αξεπέραστα γι’αυτή τη μοναδική και επική ιστορία», δήλωσε ο Μπάιρον Αλεν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Allen Media Group σε ανακοίνωσή του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πρότζεκτ όπως και ο σκηνοθέτης.

Με πληροφορίες από το The Guardian