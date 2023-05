Ο Σον Πεν θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία για τον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο -βραβευμένος- με Οσκαρ ηθοποιός και ακτιβιστής υπέρ της Ουκρανίας, Σον Πεν, αναμένεται να συμμετάσχει στο ουκρανικό πολεμικό φιλμ «We Through the Eyes of Animals».

Πρόκειται για μια ανθολογία που αποτελείται από εννέα μέρη, σε σκηνοθεσία εννέα Ουκρανών κινηματογραφιστών. Η ιστορία ακολουθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα από την οπτική διαφόρων ζώων που έχουν παγιδευτεί στη σύγκρουση της χώρας με τη Ρωσία.

Το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Πεν, θα σκηνοθετηθεί από τον καταξιωμένο Ουκρανό δημιουργό της ταινίας «The Tribe» (2014) Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκι. Ο Πεν θα υποδυθεί έναν Αμερικανό ηχολήπτη που γίνεται μάρτυρας στο ξέσπασμα του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτή την ταινία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνεργάζομαι με τον εκπληκτικό ηθοποιό, καλό άνθρωπο και έναν από τους πιο σπουδαίους φίλους της Ουκρανίας, Σον Πεν», δήλωσε ο Σλαμποσπίτσκι. Και συμπλήρωσε: «Ηταν μαζί μας κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου και ερευνά εις βάθος τον πόλεμο και τη χώρα στο ντοκιμαντέρ του. Η στήριξή του είναι ανεκτίμητη για εμάς».

Ο Ολεγκ Κόχαν, ένας από τους παραγωγούς, δήλωσε: «Ολες οι ιστορίες στην κινηματογραφική μας ανθολογία βασίζονται σε αληθινά γεγονότα και είναι σημαντικό για εμάς ότι καλλιτέχνες όπως ο Σον Πεν δεν αναγνωρίζουν μόνο την τρομακτική πραγματικότητα που απεικονίζουμε αλλά συνεισφέρουν με τη φωνή τους». Στη συνέχεια τόνισε ότι «ο Σον Πεν έχει παρακολουθήσει από πρώτο χέρι την κατάσταση στην Ουκρανία, καθιστώντας περιττό να τον πείσουμε για τη σημασία του θέματος. Ανήκει στην εκλεκτή ομάδα των σταρ που υποστηρίζουν ολόψυχα αιτίες στις οποίες πιστεύουν και είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση».

Το ντοκιμαντέρ του Σον Πεν, «Superpower», έκανε τον Φεβρουάριο πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου – Berlinale. Το πρότζεκτ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μια καταγραφή όσων συνέβησαν στην Ουκρανία λίγο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, έλαβε μεικτές κριτικές.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter