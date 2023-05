Κάννες: Θερμό χειροκρότημα 9 λεπτών για τον Σκορσέζε και το «Killers of the Flower Moon»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε βρέθηκε το Σάββατο στο Φεστιβάλ των Καννών για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του «Killers of the Flower Moon», την οποία το κοινό στην αίθουσα υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα (standing ovation) διάρκειας 9 λεπτών.

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα, όπου τα μέλη της φυλής Οσέιτζ είχαν πλουτίσει λόγω του πετρελαίου που ανακαλύφθηκε στη γη τους και αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τους δολοφόνους, η αστυνομία θα ξεκινήσει μια εκτενή έρευνα. Οι φρικτές αυτές δολοφονίες έμειναν στην ιστορία ως Κράτος του Τρόμου.

Το πρόσφατο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Σκορσέζε -με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Λίλι Γκλάντστοουν και Ρόμπερτ Ντε Νίρο- είναι και το πιο φιλόδοξο στην καριέρα του σκηνοθέτη. Πρόκειται για μεταφορά του βιβλίου του Ντέιβιντ Γκραν με τίτλο «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» από το 2017 και έχει διάρκεια περίπου τρεισήμισι ώρες.

Σύμφωνα με την El Pais, η δημιουργία του φιλμ κόστισε στην Apple 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Γυρίσαμε το φιλμ πριν από δύο χρόνια στην Οκλαχόμα. Πήρε λίγο χρόνο μέχρι να υλοποιηθεί, αλλά η Apple τα κατάφερε τόσο καλά», είπε ο Σκορσέζε μιλώντας στο κοινό μετά την προβολή. «Υπήρχε πολύ χορτάρι. Είμαι Νεοϋορκέζος».

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Λίλι Γκλάντστοουν, Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο στις Κάννες. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

Στο κόκκινο χαλί παρευρέθηκε μια ευρεία γκάμα αστέρων. Στο πλευρό των συντελεστών βρέθηκαν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Σάλμα Χάγιεκ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Πολ Ντάνο και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Παρόλο που το βιβλίο του Γκραν έχει πολλές πιθανές εξελίξεις στην ιστορία, οι Σκορσέζε και Ερικ Ροθ επικεντρώνονται στον Ερνεστ Μπέρκχαρτ (Ντι Κάπριο, στην έβδομη συνεργασία του με τον Σκορσέζε), έναν βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο οποίος ερωτεύεται τη Μόλι Μπράουν (Γκλάντστοουν), μέλος μιας εύπορης οικογένειας της φυλής Οσέιτζ.

Από τότε που βρήκαν αποθέματα πετρελαίου στη γη τους, τα μέλη της Οσέιτζ ήταν οι τότε πλουσιότεροι άνθρωποι στη χώρα. Αλλά αυτός ο πλούτος ελέγχεται στενά από άλλους. Μια σειρά από δολοφονίες από άπληστους δολοφόνους προκάλεσε πανικό στη φυλή.

Κι ενώ το βιβλίο αφιερώνει πολλές σελίδες στις συνδέσεις ανάμεσα στις υποθέσεις και τη «γέννηση» του τμήματος FBI, το φιλμ του Σκορσέζε δεν επικεντρώνεται τόσο στις έρευνες γύρω από τις δολοφονίες.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 από τη Feelgood Entertainment.

Με πληροφορίες από την El Pais