«The Marvels»: Στο νέο τρέιλερ, οι δυνάμεις των υπερηρώων προκαλούν κοσμικό πόλεμο

Οι Μπρι Λάρσον, Τεγιόνα Πάρις και Ιμάν Βελάνι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη συνέχεια της ιστορίας του φιλμ «Captain Marvel» (2019). Στο σίκουελ με τίτλο «The Marvels», η Λάρσον επιστρέφει στον ρόλο της Κάρολ Ντάνβερς (Κάπτεν Μάρβελ) ενώ οι Πάρις και Βελάνι στους χαρακτήρες των Κάπτεν Μόνικα Ραμπό (Φότον) και Καμάλα Καν (Ms. Marvel), αντίστοιχα.

Στο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας που μόλις κυκλοφόρησε, παρακολουθούμε περισσότερα πλάνα της ομάδας που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Η Κάρολ, η Μόνικα και η Καμάλα αναγκάζονται να ενωθούν όταν οι δυνάμεις τους μπλέκονται και κάθε φορά που τις χρησιμοποιούν, αλλάζουν θέσεις στο κοσμικό σύμπαν με αποτέλεσμα να προκαλούν αναπάντεχες ανατροπές.

Εκτός από τις τρεις πρωταγωνίστριες, στο τρέιλερ εμφανίζεται ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ο οποίος επιστρέφει ως Νικ Φιούρι αλλά και η «κακιά» Νταρ – Μπεν (Ζάουι Άστον) η οποία επιθυμεί να καταστρέψει αρκετούς κόσμους.

Η Πάρις έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά της Ντίσνεϊ «WandaVision» υποδυόμενη την Μόνικα, κόρη της φίλης της Κάρολ, Μαρία Ραμπό η οποία πέθανε. Η Βελάνι πρωταγωνίστησε στη σειρά της Ντίσνεϊ «Ms. Marvel» στον ρόλο της θαυμάστριας της Κάπτεν Μάρβελ, Καμάλα.

Η ταινία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο της πέμπτης φάσης του σύμπαντος της Μάρβελ η οποία ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς με την ταινία «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» και συνεχίστηκε με το «Guardians of the Galaxy Vol. 3.»

Στη σκηνοθεσία της ταινίας συναντούμε τη Νία ΝταΚόστα, την πρώτη μαύρη γυναίκα και τέταρτη γυναίκα που σκηνοθετεί ταινία του σύμπαντος της Μάρβελ. Οσο για την κυκλοφορία του φιλμ, αυτή ίσως καθυστερήσει λίγο λόγω της τρέχουσας απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων στο Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από το Variety