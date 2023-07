Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Διθυραμβικά σχόλια για τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Οπενχάιμερ

Το «Οπενχάιμερ», το νέο ιστορικό δράμα σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, κυκλοφόρησε στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής πριν από λίγες ημέρες συγκεντρώνοντας το ποσό των 80,5 εκατ. δολαρίων σε εισπράξεις το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του (στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Αυγούστου του 2023 από την Tanweer).

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που πρόσφατα παρακολούθησε την ταινία, επαίνεσε τον πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφι («Peaky Blinders») για την ερμηνεία του στον ρόλο του «πατέρα της ατομικής βόμβας», Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο δημοφιλής ηθοποιός ο οποίος στο φιλμ του Νόλαν υποδύεται τον πρόεδρο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Λιούις Στράους, εξήγησε τον λόγο που εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση του Μέρφι στον ρόλο.

«Δεν έχω δει ποτέ μου μεγαλύτερη θυσία από πρωταγωνιστή στα τόσα χρόνια που βρίσκομαι στην κινηματογραφική βιομηχανία. Γνώριζε ότι θα ήταν ένας χαρακτήρας – μεγαθήριο όταν τον κάλεσε ο Κρίστοφερ. Αλλά νομίζω ότι είχε και την ταπεινότητα που απαιτείται για να ερμηνεύσει έναν ρόλο όπως αυτός». Ο Ντάουνι Τζούνιορ θυμάται: «Του λέγαμε ότι έχουμε τρεις ημέρες ελεύθερες και θα πάμε εκδρομή στη Σάντα Φε. Στη συνέχεια τον ρωτούσαμε εκείνος πώς θα περνούσε αυτές τις ημέρες. Και απαντούσε: “Πρέπει να αποστηθίσω 30,000 λέξεις στα ολλανδικά. Να περάσετε όμορφα”».

Μιλώντας για τον Μέρφι, η συμπρωταγωνίστριά του Φλόρενς Πιου πρόσθεσε: «Ο Κρις (Νόλαν) είχε έναν από τους πιο απίστευτους πρωταγωνιστές. Ο Κίλιαν είναι ένας ηθοποιός τον οποίο παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια και ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί του. Πρέπει να είσαι τρελός για να πεις όχι. Ηταν πραγματικά μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ». Και συμπλήρωσε: «Η συνεργασία μας ήταν εντυπωσιακή. Κάθε μέρα ερχόταν έτοιμος με κάθε τρόπο ώστε να “ζωντανέψει” αυτόν τον άνθρωπο στη μεγάλη οθόνη. Αυτός είναι ο λόγος που είναι ένας από τους σπουδαιότερους».

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο NME, ο Μέρφι είπε για την προετοιμασία που έκανε: «Δεν έβγαινα έξω πολύ. Δεν ήμουν τόσο κοινωνικός κυρίως λόγω του όγκου δουλειάς που είχα…”βυθίστηκα” πολύ στον ρόλο».

Ο Νόλαν αποκάλυψε πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι είχε κατασταλλάξει σχεδόν αμέσως στον Κίλιαν Μέρφι για τον ρόλο του Οπενχάιμερ. «Παρατηρούσα το εξώφυλλο του βιβλίου “American Prometheus” για τόσους πολλούς μήνες. Υπάρχει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, δύο τιρκουάζ μάτια να κοιτούν πολύ έντονα. Και τότε σκέφτηκα: “Ξέρω ποιος θα μπορούσε να υποδυθεί τον φυσικό”».

Το βιογραφικό φιλμ για τον φυσικό Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ διαδραματίζεται στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Οπενχάιμερ ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα του Σχεδίου Μανχάταν, της προσπάθειας κατασκευής του πρώτου πυρηνικού όπλου στο εργαστήριο Λος Αλαμος στο Νέο Μεξικό.

Το σενάριο βασίζεται στο – βραβευμένο με Πούλιτζερ – μυθιστόρημα «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

