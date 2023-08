Χάρι και Μέγκαν συνεργάζονται με το Netflix για νέα ρομαντική ταινία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αγόρασαν τα δικαιώματα του κορυφαίου σε πωλήσεις μυθιστορήματος «Meet Me at the Lake», μέσω της εταιρείας τους Archewell Productions, με σκοπό να το μεταφέρουν στη μικρή οθόνη.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Penguin Random House επιβεβαίωσε στο Forbes ότι το ζευγάρι θα συνεργαστεί με το Netflix, διασκευάζοντας μια ιστορία που έχει αρκετές ομοιότητες με τη ζωή του.

Η συγγραφέας του βιβλίου, Κάρλι Φόρτιουν δήλωσε σε ανακοίνωση ότι είναι «ενθουσιασμένη που θα συνεργαστεί με το Netflix και την Archewell για τη μεταφορά του “Meet Me at the Lake” στην οθόνη».

Η ιστορία ακολουθεί τους Γουίλ και Φερν, ένα ζευγάρι που συναντήθηκε όταν και οι δύο ήταν στην ηλικία των 30 ετών και αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως για παράδειγμα το παιδικό τραύμα. Μια κατάσταση που ο πρίγκιπας Χάρι βίωσε όταν η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Από την άλλη η Μαρκλ το 2021 μίλησε δημόσια για το δικό της τραύμα με την επιλόχειο κατάθλιψη.

Η πλοκή διαδραματίζεται στο Τορόντο του Καναδά, εκεί όπου η Μάρκλ ζούσε όταν συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «Suits» και στη συνέχεια άρχισε το ειδύλλιο με τον πρίγκιπα Χάρι.

Το «Meet Me At The Lake» – το οποίο κυκλοφόρησε από τον ίδιο εκδοτικό οίκο με το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι «Ρεζέρβα» («Spare») – παρέμεινε για πέντε εβδομάδες στον κατάλογο των New York Times με τα μπεστ σέλερ βιβλία και συγκέντρωσε περισσότερες από 95,000 αξιολογήσεις στον «βιβλιοφαγικό» ιστότοπο Goodreads από τον Μάιο που εμφανίστηκε στα βιβλιοπωλεία.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ εκτιμού ότι η εταιρεία παραγωγής Archewell πλήρωσε έως και 3,8 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας, ωστόσο, ο οίκος Penguin Random House δεν επιβεβαίωσε το ποσό στο Forbes.

Με πληροφορίες από το Forbes