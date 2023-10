Η αληθινή ιστορία πίσω από τα εγκλήματα της φυλής ιθαγενών Οσέιτζ

«Οι Οσέιτζ είναι ο πιο καλός, πιο πλούσιος και πιο όμορφος λαός του πλανήτη», λέει ο Γουίλιαμ Χέιλ (Ρόμπερτ ΝτεΝίρο) στον ανιψιό του Ερνεστ Μπέρκχαρτ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο). Οι δύο βασικοί χαρακτήρες στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» («Killers of the Flower Moon») αναφέρονται στη φυλή ιθαγενών Οσέιτζ που ζούσε στην Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1920.

Στο πρώτο του κινηματογραφικό γουέστερν, που περιλαμβάνει στοιχεία από μαύρη κωμωδία και θρίλερ, ο σημαντικός Αμερικανός σκηνοθέτης παρουσιάζει την αληθινή ιστορία μιας σειράς από κτηνώδεις φόνους που πραγματοποιήθηκαν στο «Κράτος του Τρόμου», όνομα με το οποίο η περιοχή έμεινε στην Ιστορία. Συγκεκριμένα, το σενάριο των Σκορσέζε και Ερικ Ροθ («Dune», «Forrest Gump») εμβαθύνει στη δυναμική που συγκλόνισε την Οκλαχόμα σε φυλετικό και οικογενειακό επίπεδο όταν στα εδάφη των Οσέιτζ ανακαλύφθηκε πετρέλαιο. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται μια απρόσμενη ερωτική ιστορία ανάμεσα στους Ερνεστ και Μόλι Μπέρκχαρτ (Λίλι Γκλάντστοουν), όπου η αγάπη θα προδοθεί με τον χειρότερο τρόπο. Η σεμνή Μόλι είναι μια από τους πλούσιους ιθαγενείς της οποίας η οικογένεια στοχοποιήθηκε ιδιαίτερα.

Ο μεγάλος αντίκτυπος της ταινίας στο κοινό είναι ότι λειτουργεί ως υπενθύμιση γι’ αυτό που πολλοί είχαν ξεχάσει, δηλαδή τα όσα συνέβησαν εκείνη τη χρονική περίοδο στην αμερικανική πολιτεία. Αυτό όμως μέχρι το 2017 οπότε και τα πραγματικά γεγονότα καταγράφηκαν στο μπεστ – σέλερ βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν με τίτλο «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI», το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για τη δημιουργία του φιλμ.

Από τις αρχές του 1800 έως τη δεκαετία του 1930, χιλιάδες ιθαγενείς Αμερικανοί εκτοπίστηκαν από τις προγονικές τους εστίες ως αποτέλεσμα της επίσημης πολιτικής των ΗΠΑ που είναι γνωστή ως «Μετακίνηση των Ινδιάνων». Και καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συγκέντρωνε δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις ή μισθώσεις φυσικών πόρων που ανήκαν στα εδάφη των ιθαγενών, όπως ξυλεία, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χρήματα που υποτίθεται ότι θα δίνονταν στους ιδιοκτήτες της γης. Σύμφωνα όμως με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό NARF που παρέχει νομική υποστήριξη στους ιθαγενείς, η κυβέρνηση απέτυχε να δικαιολογήσει τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων για δεκαετίες και φυσικά να πληρώσει στους Ινδιάνους τα οφειλόμενα.

Οι λευκοί άποικοι έβαλαν στο στόχαστρο μέλη του Εθνους των Οσέιτζ για να τους κλέψουν τη γη και τον πλούτο που κρύβονταν κάτω από αυτή. Οπως αναφέρει το National Geographic σε πρόσφατη έρευνά του, τουλάχιστον 60 άτομα της φυλής δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν μεταξύ του 1921 και 1925. Από ιστορική σκοπιά, το έγκλημα αυτό, που ευνοήθηκε από τις ομοσπονδιακές πολιτικές της δεκαετίας του 1880, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η αναγκαστική μετακίνηση άγγιξε όλες τις φυλές ανατολικά του ποταμού Μισισιπή και αρκετές στα δυτικά του. Συνολικά, περίπου 100.000 Ινδιάνοι μετακινήθηκαν από την πατρίδα τους, σε καταυλισμούς στα δυτικά.

Ακόμη και όταν οι ιθαγενείς εγκαταστάθηκαν στους καταυλισμούς, οι άποικοι πίεσαν για περισσότερη πρόσβαση στα εδάφη τους. Το 1871, το Κογκρέσο τερμάτισε επίσημα την πολιτική σύναψης συνθηκών μαζί τους. Στη συνέχεια, το 1887, ψήφισε τον Νόμο Γενικής Κατανομής, γνωστό και ως νόμο Dawes. Με αυτόν τον νόμο, η πολιτική των ΗΠΑ προς τους Ινδιάνους μετατοπίστηκε από αυτήν του διαχωρισμού σε αυτήν της αφομοίωσης, ενσωματώνοντάς τους αναγκαστικά στον εθνικό πληθυσμό.

