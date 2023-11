Στα σκαριά νέα ταινία «Jason Bourne» – Ο σκηνοθέτης-έκπληξη που συζητείται

Η Universal φαίνεται πως έχει στα σκαριά μια νέα ταινία με ήρωα τον δαιμόνιο πράκτορα Τζέισον Μπορν, με τον σκηνοθέτη του «All Quiet on the Western Front» να βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει το εγχείρημα.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει την επαναφορά του ήρωα, έπειτα από πέντε ταινίες -στις τέσσερις από αυτές πρωταγωνίστησε ο Ματ Ντέιμον– και 1,6 δισ. δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office.

Πηγές, πάντως, που γνωρίζουν τις διεργασίες αναφορικά με το νέο αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα, ξεκαθαρίζουν πως είναι ακόμα νωρίς, καθώς δεν υπάρχει κάποιο σενάριο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επιστροφή του ήρωα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα επανέλθει το καστ προηγούμενων ταινιών ή αν θα γίνει ένα φρέσκο reboot.

Το σίγουρο είναι ότι, αν o Εντβαρντ Μπέργκερ «κλειδώσει» στην καρέκλα του σκηνοθέτη, θα συνεχίσει την παράδοση που έχει το franchise σε ταλαντούχους δημιουργούς.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη ταινία είχε αναλάβει ο Νταγκ Λίμαν, τη δεύτερη, την τρίτη και την τελευταία ο Πολ Γκρίνγκρας, ενώ είχε μεσολαβήσει ο Τόνι Γκίλροϊ στο «Bourne Legacy».

Ο Μπέργκερ είχε κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση με το «All Quiet on the Western Front», το οποίο είχε αποσπάσει 5 βραβεία Οσκαρ.

Με πληροφορίες από Variety