Βραβεία BAFTA: Νόλαν και Λάνθιμος «σάρωσαν» στις υποψηφιότητες

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Oppenheimer» κέρδισε τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία BAFTA. Συγκεκριμένα απέσπασε συνολικά 13 σε σημαντικές κατηγορίες όπως αυτή της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφι. Το νέο φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things» είναι δεύτερο με 11 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους αυτές στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Εμα Στόουν και Μοντάζ το οποίο ανέλαβε ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Στην κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας είναι υποψήφιο το «How to Have Sex», φιλμ σε παραγωγή Κωνσταντίνου Κοντοβράκη (της ελληνικής εταιρείας Heretic).

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τους φετινούς υποψηφίους στις κινηματογραφικές ενότητες και η αντίστροφη μέτρηση για την 77η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, έχει ξεκινήσει.

Οι ταινίες «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» («Killers of the Flower Moon») του Μάρτιν Σκορσέζε και «Ζώνη Ενδιαφέροντος» («The Zone of Interest») του Τζόναθαν Γκλέιζερ απέσπασαν από εννέα υποψηφιότητες η καθεμία, επτά έχουν τα φιλμ «Anatomy of a Fall», «The Holdovers» και «Maestro» και έξι το «All of Us Strangers». Η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ και το «Saltburn» της Εμεραλντ Φένελ έχουν πέντε υποψηφιότητες για BAFTA.

Ο «Ναπολέων» του Ρίντλεϊ Σκοτ έχει τέσσερις υποψηφιότητες και τα «Past Lives» και «How to Have Sex», τρεις.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Anatomy of a Fall

Τhe Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Σκηνοθεσία

All of Us Strangers – Αντριου Χέι

Anatomy of a Fall – Τζαστίν Τρίετ

The Holdovers – Αλεξάντερ Πέιν

Maestro – Μπράντλεϊ Κούπερ

Oppenheimer – Κρίστοφερ Νόλαν

The Zone of Interest – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Πρωτότυπο Σενάριο

Anatomy of a Fall – Τζαστίν Τρίετ, Αρθουρ Χαράρι

Barbie – Γκρέτα Γκέργουικ, Νόα Μπάουμπακ

The Holdovers – Ντέιβιντ Χέμινγκσον

Maestro – Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζος Σίνγκερ

Past Lives – Σελίν Σονγκ

Διασκευασμένο Σενάριο

All of Us Strangers – Αντριου Χέι

American Fiction – Κορντ Τζέφερσον

Oppenheimer – Κρίστοφερ Νόλαν

Poor Things – Τόνι Μακναμάρα

The Zone of Interest – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φαντάσια Μπαρίνο – The Color Purple

Σάντρα Χιούλερ – Anatomy of a Fall

Κάρεϊ Μάλιγκαν – Maestro

Βίβιαν Οπάρα – Rye Lane

Μάργκοτ Ρόμπι – Barbie

Εμα Στόουν – Poor Things

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ – Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο – Rustin

Πολ Τζιαμάτι – The Holdovers

Μπάρι Κέογκαν – Saltburn

Κίλιαν Μέρφι – Oppenheimer

Τεό Γιου – Past Lives

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ – Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς – The Color Purple

Κλερ Φόι – All of Us Strangers

Σάντρα Χούλερ – The Zone of Interest

Ρόζαμουντ Πάικ – Saltburn

Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ – The Holdovers

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Ντε Νίρο – Killers of The Flower Moon

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. – Oppenheimer

Τζέικομπ Ελόρντι – Saltburn

Ράιαν Γκόσλινγκ – Barbie

Πολ Μέσκαλ – All of Us Strangers

Ντόμινικ Σέσα – The Holdovers

Καλύτερη βρετανική ταινία

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest

Ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό

Blue Raf Life – Λίσα Σέλμπι, Ρεμπέκα Λόιντ-Εβανς, Αλεξ Φράι

Bobi Wine: The People’s President – Κρίστοφερ Σαρπλ, Μόουζις Μπουάγιο

Earth Mama – Σαβάνα Λιφ, Σίρλεϊ Ο’ Κόνορ

How to Have Sex – Μόλι Μάνινγκ Γουόλκερ

Is There Anybody Out There? – Ελλα Γκλέντινινγκ

Ξενόγλωσση ταινία

20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

WHAM!

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Μουσική

Killers of the Flower Moon – Ρόμπι Ρόμπερτσον

Oppenheimer – Λούντβιχ Γιόρανσον

Poor Things – Τζέρσκιν Φέντριξ

Saltburn – Αντονι Γουίλις

Spider-Man: Across the Spider Verse – Ντάνιελ Πέμπερτον

Κάστινγκ

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Φωτογραφία

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Μοντάζ

Anatomy of a Fall – Λοράν Σενεσάλ

Killers of the Flower Moon – Θέλμα Σουνμέικερ

Oppenheimer – Τζένιφερ Λέιμ

Poor Things – Γιώργος Μαυροψαρίδης

The Zone of Interest – Πολ Γουότς

Σκηνικά

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Κοστούμια

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Ηχος

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Εφέ

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol.3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things

Βρετανικό μικρού μήκους animation

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Βρετανική μικρού μήκους ταινία

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such a Lovely Day

Yellow

Ανερχόμενο αστέρι

Φίμπι Ντίνεβορ

Αγιο Εντεμπίρι

Τζέικομπ Ελόρντι

Μία Μακένα – Μπρους

Σόφι Γουάιλντ