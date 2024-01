Δέκα σπουδαίες ταινίες που τα Οσκαρ τους γύρισαν την πλάτη

Για κάποιους, οι 8 υποψηφιότητες που απέσπασε η «Barbie» στα φετινά Οσκαρ δεν είναι «Kenough», για να μιλήσουμε και τη γλώσσα της ταινίας. Το απόλυτο κινηματογραφικό εισπρακτικό φαινόμενο για το 2023, αλλά και αντίπαλο δέος του «Oppenheimer», μπορεί να κατάφερε να τερματίσει πρώτο στην κούρσα του παγκόσμιου box office (κάτι για το οποίο αναγνωρίστηκε πριν λίγο καιρό από τις Χρυσές Σφαίρες και το νέο βραβείο «Επιτεύγματος στο Box Office»), πάντως η απουσία της Γκρέτα Γκέργουικ και της Μάργκοτ Ρόμπι στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, έχει εγείρει κύματα αντιδράσεων την τελευταία εβδομάδα.

Οι φαν της ταινίας έχουν σπεύσει να φτιάξουν άπειρα memes λέγοντας και ξαναλέγοντας ότι «το να είναι υποψήφιος ο Ράιαν Γκόσλινγκ και όχι η Γκρέτα Γκέργουικ και η Μάργκοτ Ρόμπι αποδεικνύει ακριβώς αυτό που θέλει να πει η ίδια η ταινία». Δεν ήταν μόνο οι θεατές βέβαια που θεώρησαν άδικο μια ταινία με κεντρικό θέμα τη γυναικεία φύση και τον φεμινισμό να γυρνάει την πλάτη στις γυναίκες συντελεστές της. Ο ίδιος ο Ράιαν Γκόσλινγκ (που είναι υποψήφιος και για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο και εμμέσως αλλά όχι επίσημα, για το Καλύτερο Τραγούδι καθώς ερμηνεύει το υποψήφιο «I’m Just Ken») έβγαλε ανακοίνωση στην οποία δήλωσε μεταξύ άλλων απογοητευμένος για την απόφαση αυτή της Ακαδημίας. Το ίδιο έκανε και η Αμέρικα Φερέρα, υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία στην κατηγορία Β’ Γυναικείου. Ακόμα και η Χίλαρι Κλίντον δημοσίευσε στο Χ απευθυνόμενη στην Γκέργουικ και τη Ρόμπι λέγοντάς τους πως «είναι πολύ παραπάνω από “Kenough”».

Greta & Margot,

While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.

You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024