«Ο Μπραντ Πιτ θα πρωταγωνιστήσει στην τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο»

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη δέκατη και –κατά τα λεγόμενα του σκηνοθέτη– τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, αναφέρει δημοσίευμα του Deadline.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν. Μάλιστα, το 2019 για το «Once Upon A Time In Hollywood» ο Πιτ είχε κερδίσει και το πρώτο του Οσκαρ στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού ρόλου. Δέκα χρόνια νωρίτερα, ο Αμερικανός σταρ είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Αδοξοι Μπάσταρδη», ενώ το 1993 είχαν συναντηθεί στο «True Romance», όπου ο Ταραντίνο συνυπέγραφε το σενάριο.

Η δέκατη ταινία του Ταραντίνο διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970 και αφηγείται τη ζωή ενός κυνικού και αθυρόστομου κριτικού κινηματογράφου. Ο Ταραντίνο έχει δηλώσει ότι η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου που έγραφε κριτικές σε ένα περιοδικό β’ διαλογής και που ποτέ δεν έγινε διάσημος. «Ηταν άξεστος, έβριζε πολύ και έλεγε ρατσιστικές προβολές, αλλά η φάση του είχε πλάκα», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης για τον ήρωα του φιλμ του.

Οπως αναφέρει ο Guardian, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιον ρόλο θα παίξει ο Πιτ στην ταινία. Πάντως, ο Ταραντίνο είχε δηλώσει πριν από κάποιον καιρό ότι έχει στο μυαλό του για κύριο πρωταγωνιστή ένα νέο πρόσωπο, κοντά στα 35 έτη.

Με πληροφορίες από Guardian