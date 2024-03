Οσκαρ 2024: Τέσσερα βραβεία για το «Poor Things», θρίαμβος για το «Οπενχάιμερ»

Συνολικά τέσσερα βραβεία Οσκαρ κέρδισε η ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Α’ Γυναικείου Ρόλου» στην Εμα Στόουν για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ, «Σκηνογραφίας», «Μακιγιάζ & Κομμώσεων» και «Κοστουμιών». Η Στόουν παρέλαβε το δεύτερό της Οσκαρ ιδιαίτερα συγκινημένη, χωρίς φυσικά να χάσει το χιούμορ της.

Μεγάλος νικητής της 96ης τελετής απονομής των Οσκαρ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδος) στο Dolby Theater του Λος Αντζελες, ήταν το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία απέσπασε 7 αγαλματίδια στις μεγάλες κατηγορίες «Καλύτερης Ταινίας», «Α’ Ανδρικού Ρόλου» στον Κίλιαν Μέρφι, «Β ‘ Ανδρικού Ρόλου» στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Σκηνοθεσίας», «Μοντάζ», «Φωτογραφίας», «Μουσικής». Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο Οσκαρ στην καριέρα του Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Κίλιαν Μέρφι με το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Φωτ. AP /Chris Pizzello

Εμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος. Φωτ. AP/Chris Pizzello

Δύο βραβεία κέρδισε η βρετανική ταινία «Ζώνη Ενδιαφέροντος», στις κατηγορίες «Διεθνής Ταινία» και «Καλύτερου Ηχου».

Τα αποτελέσματα αυτά ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενα. Εκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η νίκη της Εμα Στόουν, μιας και για πολλούς το φαβορί για το Οσκαρ «Α’ Γυναικείου Ρόλου» ήταν η Λίλι Γκλάντστοουν για τον ρόλο της στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», ένα φιλμ που τελικά έμεινε χωρίς καμία βράβευση. Από ένα βραβείο απέσπασαν οι ταινίες «American Fiction», «Τα Παιδιά του Χειμώνα» και η «Ανατομία μιας Πτώσης».

Η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ πήρε το Οσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «What Was I Made For?» της Μπίλι Αϊλις. Σε μια μικρή ανατροπή, τα Οσκαρ Πρωτότυπου και Διασκευασμένου Σεναρίου απονεμήθηκαν στα φιλμ «Ανατομία μιας Πτώσης» και «American Fiction» αντίστοιχα.

Η Μπίλι Αϊλις και ο αδερφός της και συνεργάτης Φινέας, με το Οσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Φωτ. Jordan Strauss/Invision/AP

Η τελετή κύλησε ομαλά, χωρίς ευτράπελα, με οικοδεσπότη τον έμπειρο Τζίμι Κίμελ και όμορφες παρουσίες από τον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, την απονομή στους ερμηνευτικούς ρόλους έκαναν πέντε νικητές παλαιότερων διοργανώσεων Οσκαρ. Για παράδειγμα, στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως η Ρίτα Μορένο, η Σαρλίζ Θερόν, ο Μπρένταν Φρέιζερ, ο Μάθιου Μακόναχι, ο Νίκολας Κέιτζ κ.α. Πέρα από τις βραβεύσεις, μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές ήταν η ερμηνεία του Ράιαν Γκόσλινγκ στο τραγούδι «I’m Just Ken» από την ταινία «Barbie», αποσπώντας το standing ovation της αίθουσας.

Συγκινητική ήταν και η παρουσία των Αντρέα και Αμος Μποτσέλι, οι οποίοι ερμήνευσαν το εμβληματικό «Time to Say Goodbye» («Con te Partiro») στη μνήμη των ανθρώπων του θεάματος που έφυγαν από τη ζωή, το 2023.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το Οσκαρ Σκηνοθεσίας. Φωτ. AP /Chris Pizzello

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν (Poor Things)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι (Οπενχάιμερ)

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Πρωτότυπο Σενάριο: Ανατομία μιας Πτώσης

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Οπενχάιμερ)

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στη σκηνή. Φωτ. AP /Chris Pizzello

Μοντάζ: Οπενχάιμερ

Φωτογραφία: Οπενχάιμερ

Μουσική: Λούντβιχ Γκοράνσον (Οπενχάιμερ)

Κοστούμια: Poor Things

Καλύτερο Τραγούδι: What Was I Made For? (Barbie)

Σκηνογραφία: Poor Things

Διεθνής Ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος (Μεγάλη Βρετανία)

Animation: Το Αγόρι και ο Ερωδιός – Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: 20 Μέρες στη Μαριούπολη

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Last Repair Shop

Ηχος: Ζώνη Ενδιαφέροντος

Οπτικά Εφέ: Godzilla: Minus One

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Poor Things

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action: The Wonderful Story of Henry Sugar