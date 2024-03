Οσκαρ 2024: Η μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι τιμήθηκε στο φετινό «In Memoriam»

To φετινό In Memoriam των βραβείων Οσκαρ δεν ξεκίνησε με κάποιο αστέρι του Χόλιγουντ που έφυγε από τη ζωή αυτή τη χρονιά, αλλά με μερικά λόγια του Αλεξέι Ναβάλνι από το «Navalny», το βραβευμένο με Οσκαρ ντοκιμαντέρ για την εμβληματική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης που πέθανε τον περασμένο μήνα σε ρωσική φυλακή.

«Το μόνο που χρειάζεται ώστε το κακό να θριαμβεύσει είναι οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα», ήταν τα λόγια εκείνα του Ναβάλνι που εμφανίστηκαν στην οθόνη της τελετής.

Η Ακαδημία απέτισε επίσης φόρο τιμής σε αστέρες που έφυγαν από τη ζωή όπως ο Χάρι Μπελαφόντε, η Τσίτα Ριβέρα, καθώς και σε σκηνοθέτες όπως τον Νόρμαν Τζιούισον, ο οποίος είχε γυρίσει, μεταξύ άλλων, τα σπουδαία φιλμ «In the Heat of the Night», «Fiddler on the Roof» και «Moonstruck».

Στη διάρκεια του αφιερώματος, ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε το «Time to Say Goodbye» –σε μια νέα ενορχήστρωση από τον Χανς Τσίμερ– μαζί με τον γιο του, Ματέο Μποτσέλι.

Με πληροφορίες από New York Times