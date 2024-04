Οσκαρ 2025: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της τελετής απονομής

Το κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς του Χόλιγουντ θα στρωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, η 97η απονομή των βραβείων Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ.

Mark your calendars! The 97th Oscars will take place on Sunday, March 2, 2025.

Nominations will be announced on Friday, January 17, 2025. pic.twitter.com/eJWgkvNL5S

