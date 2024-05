«Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το 2026 η πρώτη ταινία

Το δημοφιλές έργο του Βρετανού συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, «Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών», μεταφέρεται για ακόμα μια φορά στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety, το στούντιο της Warner Bros θα κυκλοφορήσει την πρώτη από τις νέες ταινίες, το 2026, με τίτλο «The Hunt for Gollum» («Το Κυνήγι για το Γκόλουμ). Ο διευθύνων σύμβουλος του στούντιο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το άτιτλο live action πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του σεναρίου, ενώ θα εξερευνήσει «ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα». Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι σκηνοθέτης του φιλμ θα είναι ο Αντι Σέρκις, ο οποίος υποδύθηκε το Γκόλουμ στην πρωτότυπη τριλογία που κυκλοφόρησε από το 2001 έως το 2003. Παραγωγός θα είναι ο Πίτερ Τζάκσον, καθώς και οι συνάδελφοί του Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς. Και οι τρεις θα «συμμετάσχουν σε κάθε στάδιο» των ταινιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Serkis (@andyserkis)

Οπως ανέφερε η Warner Bros, «ο “Αρχοντας των Δαχτυλιδιών” αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες και θαυμαστές σειρές ταινιών φαντασίας στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου».

Το στούντιο ανακοίνωσε για πρώτη φορά την κυκλοφορία νέων φιλμ τον Φεβρουάριο του 2023, όταν οι υπεύθυνοι Μάικ ντε Λούκα και Παμ Αμπντι συμφώνησαν για τη δημιουργία «πολλαπλών ταινιών» βασισμένων στα βιβλία του Τόλκιν. Οι ταινίες θα αναπτυχθούν μέσω της εταιρείας της Warner Bros, New Line Cinema.

Η πρωτότυπη τριλογία σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον με τα 17 Οσκαρ και πρωταγωνιστές τους Ελάιτζα Γουντ, Ιαν ΜακΚέλεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Σον Αστιν, Λιβ Τάιλερ, Ορλάντο Μπλουμ, απέφερε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η επόμενη τριλογία του Τζάκσον, «The Hobbit», γνώρισε εξίσου επιτυχία.

Το 2022, η Amazon κυκλοφόρησε το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», την πολυσυζητημένη σειρά που εστίαζε στα γεγονότα πριν από την κινηματογραφική τριλογία όπου ο διαβολικός άρχοντας Μόργκοθ έχει ηττηθεί και η Μέση Γη ευημερεί. Ωστόσο, το ξωτικό Γκαλάντριελ έχει πεισθεί ότι ο Σάουρον, ο εξαφανισμένος υπηρέτης του Μόργκοθ, συγκεντρώνει δυνάμεις. Εκτός όμως από αυτό, το τηλεοπτικό πρότζεκτ εξερεύνησε το υπόγειο βασίλειο-ορυχεία των νάνων Khazad-dûm και το παραθαλάσσιο βασίλειο του Νούμενορ.

Με πληροφορίες από το Variety